Berliner Bezirke klagen über Leihräder-Chaos

Berlin. Angesichts der Fülle von Leihfahrrädern in Berlin fordern die Bezirksbürgermeister endlich ein Handeln des Senats. Zuletzt brachte der Bürgermeister von Lichtenberg, Michael Grunst (Linke), eine Vorlage in den Rat der Bürgermeister ein, die nun in den Fachausschüssen für Verkehr beziehungsweise Wirtschaft behandelt wird. Diese hat dem Vernehmen nach gute Chancen, eine Mehrheit im Rat zu bekommen.

In dem Papier fordert Grunst die Senatsverkehrsverwaltung auf, Maßnahmen zu ergreifen. So sollen solche Leihrad-Anbieter, die keine festen Abstellplätze anbieten, eine „Jahres-Sondernutzungsgebühr“ entrichten. Diese soll sich nach der Menge der Räder richten, die sie jeweils im Stadtgebiet verteilt haben. Die Einnahmen aus dieser Gebühr sollen dann für neue Abstellmöglichkeiten ausgegeben werden. Darüber hinaus sollen die Anbieter sich verpflichten, ihre Räder nur dort zu platzieren.

Vielen Bezirken ist der Leihfahrrad-Boom inzwischen über den Kopf gewachsen. Insgesamt acht Unternehmen bieten ihren Service mittlerweile in der Stadt an – und es werden noch mehr. Die Zahl der Räder wird auf 20.000 geschätzt, rund das Zehnfache wie noch vor zwei Jahren. Bis auf den vom Senat geförderten Anbieter „Nextbike“, der mit knapp 3000 Rädern am Start ist, setzen alle auf das sogenannte Free-Floating-Prinzip. Das heißt, die Räder können überall in der Stadt geliehen und zurückgegeben werden. Das sorgt zunehmend für Ärger. Die Bezirke beklagen, dass die Räder in Parks oder vor Einfahrten stehen, teilweise in Massen die Bürgersteige blockieren.

Regelungen kaum praxistauglich

Obwohl sich das Angebot von Fahrradverleihsystemen ohne feste Rückgabezonen noch in einem Anfangsstadium befinde, sei bereits erkennbar, dass dadurch erhebliche Ressourcen der zuständigen Ämter beansprucht würden, so Grunst. Zur Orientierung hatte die Verkehrsverwaltung einen Leitfaden für die Bezirke erstellt. Darin heißt es unter anderem, dass Eingänge zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Einfahrten und Gehwegen frei bleiben müssten. Zudem wies die Verwaltung darauf hin, dass bei mehr als vier Rädern an einer Stelle eine Sondernutzungsgebühr fällig werde.

Laut Grunst ist das kaum praxistauglich. Es sei nicht klar, nach welchen Kriterien überzählige Fahrräder entfernt werden sollten, wenn an einem Standort mehr als vier Räder mehrerer Firmen stünden. Es bestehe ein „dringendes Regelungserfordernis“, um „die Verunstaltung des Stadtbildes durch wild umherliegende Fahrräder zu verhindern“. Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD) sagt, er sehe nicht ein, warum die Mitarbeiter seiner Ämter die Arbeit der Leihrad-Anbieter machen sollten. Diese beschäftigen nach eigenen Angaben zwar bis zu 20 Mitarbeiter, die die Räder in der Stadt einsammeln sollen, sind aber offenbar überfordert.

Die Verkehrsverwaltung von Senatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) hat auf die Kritik stets zurückhaltend reagiert. Leihräder seien eine „positive Sache“ und ein „wichtiger verkehrspolitischer Baustein“. Mit den Anbietern sei man im Gespräch, die wiederum seien bemüht, sich an die Regeln zu halten. Ein Bezirksbürgermeister beklagt indes, dass es sehr schwierig sei, mit den Anbietern in Kontakt zu treten, um über die Einrichtung von Abstellzonen und Sondernutzungsgebühren zu sprechen.

„Gebühr von drei bis zehn Euro je Rad“

Mittes Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne), in dessen Bezirk die meisten Räder stehen, ist empört. „Es kann nicht sein, dass die Verwaltung sich wegduckt“, sagte er der Berliner Morgenpost. Die Vorschläge seines Bürgermeister-Kollegen Grunst unterstütze er, und wenn es nach ihm ginge, müsse es eine Lizenz für einen einzigen Anbieter geben, der das Angebot bestreite. Auch eine Deckelung, sprich eine begrenzte Zahl Leihräder, hält von Dassel nicht für ausgeschlossen.

Zuletzt hatte von Dassel sogar angeregt, für jedes einzelne Rad eine Gebühr zu erheben – ähnlich wie bei Müllcontainern, die regelmäßig bei Baustellen vor Häusern abgestellt werden. Von Dassel: „Wir könnten uns eine Gebühr von drei bis zehn Euro je Rad vorstellen.“ Ähnliches sei für E-Motorroller möglich, die zusätzlich die Gehwege vollstellen. Ob das rechtlich und verwaltungstechnisch machbar ist, ist allerdings umstritten.

