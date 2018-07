BVG: „Wir sind quasi Opfer der eigenen Leistungsfähigkeit“

Die Straßenbahner hatten in einem Brief zu kurze Pausen, massive Mängel in der Dienstplanung und Chaos bei Baumaßnahmen moniert

Zu kurze Pausen, massive Mängel in der Dienstplanung und Chaos bei Baumaßnahmen. Mit einem Schreiben an den BVG-Vorstand haben Vertrauensleute der Straßenbahnsparte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Mitte dieser Woche Alarm geschlagen. Die Quintessenz des „Brandbriefes“: Ein sicherer, ordnungsgemäßer und kundenorientierter Betrieb ist unter den aktuellen Bedingungen kaum noch möglich.

Die BVG-Spitze zeigte sich zunächst überrascht von der ungewohnt öffentlichen Kritik aus den eigenen Reihen. Nach zwei Tagen reagierte der Vorstand – gleichfalls mit einem Brief. In dem von BVG-Chefin Sigrid Nikutta, ihren beiden Vorstandskollegen sowie dem Tram-Bereichsleiter Rico Gast unterzeichneten Schreiben, das der Berliner Morgenpost vorliegt, wird den „lieben Kolleginnen und Kollegen“ ausdrücklich für „die offenen und kritischen Worte“ gedankt. Auf etliche Punkte der langen Problemliste gab es jedoch nur allgemeine Antworten.

So hatten die Straßenbahner geschildert, dass etwa am Dienstag für 642 Dienste nur 580 Fahrer zur Verfügung standen. Die Folge: Fahrten fielen aus oder Mitarbeiter mussten länger im Dienst bleiben. Nach Ansicht der BVG-Spitze ist der aktuelle Bedarf an Straßenbahnfahrern „rein rechnerisch gedeckt“. Man habe auf die schwierige Personallage von 2015, als vor allem bei der Straßenbahn etliche Mitarbeiter in die abschlagsfreie „Rente mit 63“ gingen, reagiert und mehr als 200 Fahrer eingestellt. „Leider kommt es in der Realität trotzdem zu Situationen, in denen wir den selbst gesteckten Qualitätsansprüchen nicht gerecht werden können“, heißt es. Konkret werden ein überdurchschnittlich hoher Krankenstand sowie die schwierige Situation auf Berlins Straßen als Ursachen für zeitweilige Personalengpässe genannt.

Die von den Arbeitnehmervertretern gleichfalls kritisierte Dienstorganisation werde sich verbessern, verspricht BVG-Chefin Nikutta. Die Zahl der Gruppenleiter und Dienstplaner sei bereits von 95 auf 115 erhöht worden. Nun kommen weitere dazu: Fünf Gruppenleiter, drei Einsatzleiter, zwei Verkehrsmeister und ein Fahrlehrer würden „in den nächsten Monaten“ ausgebildet.

Tram-Mitarbeiter klagen über mangelnde Pausenzeit

Moniert hatten die Gewerkschafter auch Probleme in der Schieneninfrastruktur, wie zum Beispiel defekte Weichen, die dafür sorgen, dass die geplanten Fahr- und damit auch Pausenzeiten nicht eingehalten werden können. Statt zehn bleiben oft nicht einmal vier Minuten, um an der Enthaltestelle einer Linie mal ein Pausenbrot zu essen, einen Kaffee zu trinken oder auf Toilette zu gehen, klagten Tram-Mitarbeiter.

Bei den vielen „Langsamfahrstellen“ sei die BVG „quasi Opfer unserer eigenen Leistungsfähigkeit“, antwortet Chefin Nikutta. Durch zusätzliche Fahrten werde auch das Schienennetz stärker belastet. Auch wegen der aktuellen Baukonjunktur gelinge es nicht immer, Schäden schnell genug zu beseitigen.

Nach dem öffentlichen Briefwechsel soll es nun auch ein persönliches Treffen geben. „Möglichst nächste Woche“, so BVG-Sprecherin Petra Reetz, wolle Personalvorstand Dirk Schulte mit den Gewerkschaftern sprechen. BVG-Chefin Nikutta startet am Montag in den lange geplanten Sommerurlaub.

