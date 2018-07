Berliner Autofahrer fordern das Ende der Fanmeile

„König Fußball“ sollte in diesen Tagen auf der Straße des 17. Juni in Tiergarten regieren. Fans im Torjubel, kaltes Bier und ausgelassene Stimmung. Stattdessen aber herrscht vor und nach den Spielen nahezu Leere auf der Fanmeile. Auch am Freitagnachmittag war die Fanmeile beim Viertelfinalspiel Frankreich gegen Uruguay kaum besucht. Vor allem Touristen schlenderten über die Straße des 17. Juni, wie Thomas Katze aus Bochum. „Ich glaube nicht, dass hier der Funke noch überspringt – schade eigentlich, bei dem Aufwand“, sagte der 49-Jährige.

Und trotz des frühen Ausscheidens der Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft wird an der großen Fanmeile nicht gerüttelt. Der Senat sieht keine Veranlassung, das Fußballfest auf einer der Hauptverkehrsverbindungen vorzeitig zu beenden. Das führt zu Staufrust und Unverständnis bei den Autofahrern, die auf die überfüllten Umgehungsstraßen ausweichen müssen.

„Es ist nervig, dass wir uns für ein paar Hundert Besucher auf der Fanmeile täglich in den Stau auf den Nebenstraßen stellen müssen“, sagte Ralf Klemann.

Der selbstständige Metallbauer fährt täglich mit seinem Werkstattwagen von Charlottenburg nach Mitte zu diversen Baustellen. „Hätte es ein Fußballfest gegeben, hätte ich Verständnis gehabt, dass an so prominenter Stelle gefeiert wird. Aber in einem solchen Fall muss der Senat flexibel reagieren und das Fest beispielsweise auf den ehemaligen Flughafen Tempelhof verlegen.“

„Es gibt eine Genehmigung für die Fanmeile und die besteht weiter“, sagte der Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung, Matthias Tang, vor wenigen Tagen. Der Koordinierungskreis habe sich unmittelbar nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft mit dem Veranstalter ins Benehmen gesetzt, hieß es. Anwesend waren auch Vertreter des Bezirks Mitte, der Polizei, der Feuerwehr, der Sicherheitsfirma und der Verkehrslenkung. Geprüft wurden laut Tang verschiedene Ansätze, um die Fanmeile zu verkleinern. Aber trotz Reduzierung der Aufbauten hat das auf die verkehrlichen Maßnahmen kaum Einfluss, da der Bereich am Brandenburger Tor wegen der großen Bühnen und Leinwände weiterhin gesperrt bleiben muss, hieß es. „Eine Öffnung für den Verkehr unmittelbar vom Großen Stern bis zur Yitzhak-Rabin-Straße ist nicht möglich“, sagte Tang. „Dann müsste die gesamte Sicherheitskonzeption mit erheblichem Aufwand geändert werden. Sie kann später dann aber nicht mehr ohne Weiteres wieder hochgefahren werden.“

„Veranstaltung lässt sich nicht ohne Vertragsstrafen abbrechen“

Dass der Veranstalter an der Fanmeile festhält, ist für Insider der Veranstaltungsbranche klar. „Er hat seine Kosten aufgelistet, kalkuliert, wie hoch sein Gewinn sein soll, und dementsprechend die Mieten von den Händlern auf der Fanmeile abgerechnet“, erklärte ein Veranstaltungskaufmann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Der Senat beziehungsweise der Bezirk hat vom Veranstalter kassiert und die Händler zahlen beim Veranstalter ihre Miete im Voraus. Da lässt sich eine Veranstaltung nicht ohne Vertragsstrafen und Rückzahlungen so einfach abbrechen.“ Gewinner seien aber in diesem Fall der Bezirk und der Veranstalter. „Die haben ihr Geld sicher.“

„Geschäftlich ist das hier auch nicht der Bringer“, sagt Alex Birnbaum. Aus seinem Foodtruck verkauft der 35-Jährige Burger. Unter guten Bedingungen würden pro Tag 1200 bis 1500 über die Theke gehen. Auf der Fußball-Fanmeile komme er da bei Weitem nicht ran. Kein Gewinn, aber wahrscheinlich auch kein Verlust – plus/minus null, schätzt er. „Das ist schon schmerzhaft.“ Seine Mitarbeiter kämen aus Lettland. Einen hätte er bereits nach Hause schicken müssen, sagt Birnbaum. Und auch die Standmiete würde einen großen Posten ausmachen.

„Sollte die Fanmeile vorzeitig beendet werden, erwarte ich eine finanzielle Entschädigung vom Veranstalter“, sagte Birnbaum. „Es ist klar, dass er uns dann entgegenkommen muss.“ Dennoch hoffe der Hamburger-Händler, dass es weitergeht. „Man weiß ja überhaupt nicht, was in den Tagen vor und beim Finale noch alles passiert.“

