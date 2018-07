Neuer Prozess gegen Kudamm-Raser beginnt am 14. August

Berlin. Der tödliche Raser-Unfall am Kudamm beschäftigt vom 14. August an erneut die Berliner Justiz. Bis Ende Oktober sind 19 Prozesstermine vor der 40. Strafkammer des Landgerichts angesetzt. Das teilte der Sohn des Opfers, der Nebenkläger ist, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte Anfang März die Verurteilung zweier Berliner Auto-Raser wegen Mordes aufgehoben. Es war das deutschlandweit erste Mordurteil in einem derartigen Fall.

Die beiden Angeklagten hatten sich im Februar 2016 ein illegales nächtliches Autorennen auf dem Kurfürstendamm geliefert. An einer Kreuzung kam es zum Unfall, bei dem ein unbeteiligter Autofahrer starb. Das Landgericht hatte die Männer zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt. Der BGH sah jedoch Rechtsfehler.

( dpa )