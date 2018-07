Bündnis „Seebrücke“ plant Demo für sichere Fluchtwege

Berlin. Das Bündnis „Seebrücke“ will am Samstag bundesweit Unterstützung für die private Seenotrettung zeigen und für sichere Fluchtwege demonstrieren. In Berlin soll es um 13 Uhr vom Alexanderplatz zum Kanzleramt gehen.

Laut Polizei werden rund 800 Teilnehmer zu der Demonstration erwartet. Bei Facebook hatten 1600 User ihre Teilnahme zugesagt, 7000 zeigten sich interessiert. Auch in anderen Städten - darunter Leipzig, München, Hannover und Frankfurt/Main - sind Kundgebungen und Demonstrationen angemeldet.

Zuletzt waren bei der Flucht über das Mittelmeer so viele Menschen gestorben wie seit Jahren nicht mehr. Nach UN-Angaben gelten mehr als 1400 Menschen als vermisst, die die gefährliche Überfahrt in diesem Jahr antraten. Mehrere Mittelmeer-Anrainer, darunter Italien, Spanien und Malta, hatten Rettungsschiffe in der letzten Zeit öfters abgewiesen oder teilweise am Auslaufen gehindert.

( BM/dpa )