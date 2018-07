"Wohnungen zu vermieten" steht in großen Lettern an Balkonen.

Angeblich berechnen zwei von drei Vermieter zu hohe Nebenkosten. Ein Experte vom Mieterschutzbund klärt auf, was Mieter tun können.

Nebenkosten Falsche Abrechnungen: So können Mieter sich wehren

Berlin. Ein Berliner Start-Up hat errechnet, dass zwei von drei Vermietern zu hohe Nebenkosten berechnen. Das Unternehmen prüfte laut eigener Aussage mehr als 10.000 Abrechnungen. In 73 Prozent aller Fälle hätten Fehler nachgewiesen werden können. Im Schnitt seien die Abrechnungen um 248 Euro zu hoch - in Berlin zahlen Mieter im Schnitt 185 zu viel.

Laut der Auswertung des Start-Ups Mineko, dass mit der Prüfung von Nebenkosten Geld verdient, sind dafür vor allem falsche Verteilerschlüssel verantwortlich. Das sei in zwei Dritteln der untersuchten Abrechnungen der Fall gewesen.

Mietexperte zweifelt Ergebnisse an

Der Berliner Mietrechtsexperte Jürgen Schirmacher, Vorstand des Miterschutzbundes Berlin e.V., zweifelt die Ergebnisse an. "Nach meiner Erfahrung kann das nicht stimmen", sagte er der Berliner Morgenpost. "Wir prüfen viele Nebenkostenabrechnungen und so viele sind nicht falsch."

Zwar seien viele Nebenkostenabrechnungen in Berlin tatsächlich hoch, aber nicht vorsätzlich falsch. Im Gegenteil würden die Abrechnungen der Vermieter insgesamt sogar besser. "Falls Vermieter kriminellen Abrechnungsbetrug betreiben, lässt sich das schwer belegen."

Tipps für Mieter

Dennoch könnten sich Mieter wehren, falls sie Nebenkostenabrechnungen für zu hoch erachten. Schirmacher gibt aber den Tipp, sich vorher die Betriebskostenübersicht im Mietspiegel anzuschauen. "Wenn man extrem darüber liegt, könnte das ein Anhaltspunkt für falsche Abrechnungen sein", erklärt der Experte.

Wichtig sei, Widerspruch gegen die Nebenkostenabrechnung einzulegen. Das allein reiche aber nicht: "Mieter müssen Belegeinsicht beim Vermieter verlangen, damit sie gegen eventuell falsche Abrechnungen vorgehen können." Das könne man beim Vermieter beantragen und sich die Belege abfotografieren.

Am besten Mitglied bei Mieterschutzorganisationen sein

Damit, so Schirmacher, könne man dann zu einem Anwalt oder Mieterverein gehen. "Es ist dabei grundsätzlich sinnvoll, in Mieterschutzorganisationen wie dem Mieterverein, der Berliner Mitergemeinschaft oder bei uns im Mieterschutzbund Mitglied zu sein."

Nach dem Eingang der Nebenkostenabrechnung haben Mieter eine Widerspruchsfrist von zwölf Monaten, in denen sie die Abrechnung kontrollieren können. Einwände müssen also bis Ende dieser Frist schriftlich an den Vermieter mitgeteilt werden.

