Pro Tag werden 5 Falschparker an Berliner Kreuzungen abgeschleppt

Verkehr in Berlin Pro Tag werden fünf Falschparker an Kreuzungen abgeschleppt

Berlin. Fünf- bis sechsmal pro Tag kommt der Abschlepper: Falschparker an Kreuzungen sind 2017 in Berlin in 2094 Fällen abgeschleppt worden. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Antwort der Senatsverwaltung für Verkehr auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Abgeordneten Stefan Taschner hervor. In der Regel würden Autos umgesetzt, wenn der Verkehr gefährdet werde - oder wenn das zu befürchten sei.

Der Senat will die Sicherheit an Kreuzungen laut der Antwort auch durch Umbauten wie vorgestreckte Gehwege erhöhen. Dabei wird der Bordstein bis zur Fahrbahn vorgezogen, manchmal wird der Bereich noch zusätzlich durch Poller oder Fahrradbügel geschützt.

Wer weniger als fünf Meter vor oder hinter einer Kreuzung parkt, muss den Angaben zufolge mit einem Bußgeld zwischen 10 und 30 Euro rechnen. Der Verkehrsclub VCD und die Initiative Clevere Städte hatten kürzlich eine Anhebung gefordert, damit weniger Autofahrer das Bußgeld in Anbetracht der lästigen Parkplatzsuche in Kauf nehmen. Im europäischen Schnitt werde für Falschparken etwa 100 Euro fällig, hieß es. Der Abschleppdienst allerdings kann teurer werden.

Insgesamt fast 50.000 Fahrzeuge "umgesetzt"

Kürzlich war bekannt geworden, dass die BVG plant, eigene Abschleppfahrzeuge anzuschaffen, um illegal parkende Autos zu entfernen. Das gerade beschlossene Mobilitätsgesetz erlaubt speziell geschulten BVG-Mitarbeitern, sogenannte Umsetzungen künftig eigenverantwortlich zu veranlassen. Bisher sind sie dabei auf die Hilfe der Polizei angewiesen.

Insgesamt wurden 2017 in Berlin 49.589 Fahrzeuge in Berlin kostenpflichtig "umgesetzt". Das Land nahm dabei 7,8 Millionen Euro an Gebühren ein. Häufigster Grund fürs „Umsetzen“ eines Autos war 2017, dass dieses eine Busspur blockiert hat. In 8539 Fällen wurden deshalb Fahrzeuge abgeschleppt, ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber 2016. "Umsetzungen“ kommen die Betroffenen meist teuer zu stehen: Neben einem Bußgeld von bis zu 70 Euro werden noch Abschleppgebühren zwischen 136 bis 369 Euro fällig.

