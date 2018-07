Obike: Leihrad-Anbieter ist offenbar Pleite

Der in Berlin aktive Leihrad-Anbieter Obike hat offenbar ernste Zahlungsschwierigkeiten. Tausende Kunden warten auf ihre Kaution.

Berlin. Der aus Singapur stammende Leihrad-Anbieter Obike steht offenbar vor der Pleite. Wie singapurische Lokalmedien berichten hatte das Unternehmen Ende Juni überraschend den Dienst in seiner Heimatstadt eingestellt. Seitdem warten Kunden auf die Erstattung ihrer Kaution. Nun wurden vorläufige Insolvenzverwalter eingesetzt.

Nachdem Singapur neue Gebühren für Leihfahrräder eingeführt hatte, gab Obike am 25. Juni bekannt, seinen Dienst einzustellen. Kurz darauf kamen Beschwerden von Kunden auf, die ihre Kaution nicht zurück erhielten. In den ersten Tagen gingen bei den Behörden über Tausend Beschwerden von Obike-Nutzern ein, die auf ihr Geld warteten. Für den strauchelnden Leihrad-Anbieter wurden daraufhin vorläufige Insolvenzverwalter eingesetzt. Ob Obike in der Lage sei, die Kaution zu erstatten, werde derzeit geprüft, teilten diese mit.

Obike für Anfragen nicht mehr erreichbar

Ebenfalls unklar ist, ob Obike die 70.000 in Singapur aufgestellten Leihräder von den Straßen räumen kann. Bisher entfernte das Unternehmen erst rund tausend Fahrräder, teilte die zuständige Behörde auf Facebook mit.

Ein ähnliches Problem mit dem Unternehmen zeigt sich aktuell auch in München. Nach einem schlechten Start hatte Obike im Frühjahr angekündigt, einen Großteil seiner Räder aus der Bayrischen Landeshauptstadt zu entfernen - passiert ist seither wenig. "Wir haben keine Informationen darüber, wie viele Räder das Unternehmen wirklich abgezogen hat", sagte Münchens Radverkehrsbeauftragter Florian Paul der Münchner Zeitung "tz". Die Kommunikation mit dem Unternehmen sei vollständig zum Erliegen gekommen. Sein Fazit: "Obike stellt sich tot."

Ob und welche Auswirkungen das vorläufige Insolvenzverfahren in Singapur auf Obikes Aktivitäten in Berlin hat, war am Freitagmorgen von der zuständigen Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr nicht zu erfahren. Auch Obike Deutschland war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die vom Unternehmen auf seiner Homepage für Pressekontakte angegebene PR-Agentur arbeitet seit Mai nicht mehr mit Obike zusammen. Bei einem Anruf der im Impressum angegebenen Telefonnummer heißt es immer: "Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht erreichbar."

Mehr zum Thema:

Berliner Datenschutzbeauftragte darf nicht gegen Obike vorgehen

Weg damit - Schrotträder blockieren rare Stellplätze

Die Invasion der Leihfahrräder

Leihräder blockieren Berlins Bürgersteige

( cla )