Rot-Rot-Grün will Erzieher besser bezahlen

Berlin. Die rot-rot-grüne Koalition will intensiv Möglichkeiten prüfen, die Erzieher an den Berliner Schulen und Kitas künftig besser zu bezahlen. Nach dem Willen der Spitzen des Dreier-Regierungsbündnisses soll Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) demnächst einen Plan vorlegen, wie dies erreicht werden kann. Darauf verständigte sich der Koalitionsausschuss unter dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag.

In Berlin werden die Erzieher nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) bezahlt. Sie bekommen bis zu 450 Euro pro Monat weniger als in Brandenburg. Denn dort gilt für sie der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Offen ist, wie die Lücke geschlossen werden kann. Mit der nächsten Tarifrunde soll sich dies nach dem Willen von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) Anfang 2019 ändern. Berlin will sich für eine Höherstufung in den sozialen Berufen einsetzen. Klappt das nicht, legt das Land Berlin nach derzeitigem Diskussionsstand aller Voraussicht nach selbst Geld drauf.

Berlin fehlen 2000 Erzieher

„Es geht um Anerkennung, aber auch um Wettbewerbsfähigkeit“, hieß es nach der Runde, die – wie immer – nicht öffentlich zusammen kam. In der Hauptstadt fehlen bereits jetzt rund 2000 Erzieher. Vor allem die Grünen machen Druck: Die Qualität der Kinderbetreuung müsse langfristig wieder gesichert werden, betonte Parteichefin Nina Stahr jüngst. Die derzeitige Krise dürfe nicht dazu führen, dass durch Flickschusterei immer mehr Menschen ohne ausreichend Fachkenntnis dauerhaft in den Kitas arbeiten.

Der Koalitionsausschuss tagte auf Wunsch der Grünen eigens zum Thema Bildung. Sie fordern auch einen Schulgipfel – nach dem Vorbild des Mobilitätsgipfels zur Verbesserung der Luftqualität, bei dem viele Akteure zusammen nach Lösungen suchen. Sie alle sollen ein Bildungspaket von der Kita bis zum Schulabschluss schnüren. Träger, Lehrer, Elternvertretern, Erzieher und Gewerkschaften könnten bei regelmäßigen Treffen auch Strategien zur Gewinnung von Erziehern und Lehrern erarbeiten.

Ob ein solcher Austausch zustande kommt, soll erst bei einer der nächsten Sitzungen des Koalitionsausschusses besprochen werden.

Mehr zum Thema:

"Kita-Spitzengespräch" ist ein Anfang, mehr nicht

In Berlin brauchen Erzieherinnen bald kein Abitur mehr

Bildungssystem auf viele Herausforderungen nicht vorbereitet

Für den Erziehermangel braucht es flexible Lösungen