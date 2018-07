A19-Engstelle beseitigt: Neue Teilbrücke bei Malchow

Malchow. Nach dreijähriger Unterbrechung rollt der Verkehr auf der Autobahn 19 zwischen Berlin und Rostock wieder vierspurig über die Petersdorfer Brücke. Damit ist zu Beginn der Urlaubssaison ein Nadelöhr auf dem Weg zur Ostsee beseitigt. Die marode Brücke über den Petersdorfer See bei Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) wird in zwei Etappen erneuert. Als erstes wurde der westliche Brückenteil fertiggestellt. Wie ein Sprecher der Autobahnmeisterei Malchow am Freitagmorgen sagte, wurde die Fahrbahn bereits am Donnertagabend für den Verkehr Richtung Süden freigegeben. Auf dem östlichen Brückenteil, über den der Verkehr drei Jahre lang jeweils einspurig in jede Richtung lief, stehen nun zwei Spuren nach Norden zur Verfügung. Rund 38 000 Fahrzeuge am Tag passieren nach Angaben von Verkehrsexperten im Sommer die Brücke.

( dpa )