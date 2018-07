Notfälle Rauchalarm bei Party in Landesvertretung

Berlin. Während der sogenannten Stallwächterparty in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin ist am Donnerstagabend ein Rauchalarm ausgelöst worden. Die Gäste wurden über eine elektronische Ansage gebeten, die Feier zu verlassen. Nach ein paar Minuten wurde der Alarm aufgehoben und die Leute konnten zurück.

Ein Sprecher der Landesvertretung sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein Rauchmelder habe ein Signal gegeben. Ob es sich um einen blinden Alarm handelte, war zunächst unklar.

Gastgeber der Party im Herzen von Berlin ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Erwartet werden rund 1500 Gäste, darunter auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

( dpa )