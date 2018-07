Platz eins: Berlins Forscher erhalten zwei Milliarden Euro

Universitäten und Institute in Berlin bleiben bundesweit Spitzenreiter beim Erwerben von Fördergeld für die Forschung.

Berlin. Beim Einwerben von Fördergeld für die Forschung bleiben Universitäten und Institute in der Hauptstadt bundesweit Spitze.

Etwa zwei Milliarden Euro sind in den Jahren 2014 bis 2016 in die Forschung in Berlin geflossen, wie die Senatskanzlei mitteilte. Sie beruft sich auf den neuen, am Donnerstag vorgestellten Förderatlas 2018 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

Berlin konnte demnach seinen Vorsprung auf den zweitstärksten Forschungsraum München weiter ausbauen. Die Hauptstadt sticht auch heraus wegen ihrer ausgeprägten Vernetzungen von Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen.

Geförderte Berliner Projekte

Zu den geförderten Berliner Projekten zählt zum Beispiel an der Universitätsklinik Charité die Erforschung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen. Geld floss in die Demenz- und Schlaganfallforschung. So wurde auch das Stemo-Einsatzmobil mitfinanziert. Der Kranken-Notfallwagen der Feuerwehr mit Computertomografen sorgt für schnelle Hilfe bei einem Schlaganfall.

An der Technischen Universität (TU) hat die DFG den Sonderforschungsbereich „Halbleiter-Nanophotonik: Materialien, Modelle, Bauelemente“ unterstützt – mit mehr als elf Millionen Euro von 2016 bis 2019. An der Humboldt-Universität (HU) wurde zwischen 2014 und 2016 unter anderen die Erforschung der Digitalisierung in der Medizin gefördert.

„Der DFG-Förderatlas unterstreicht die herausragende Forschungsleistung unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler“, kommentierte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), der zugleich Senator für Wissenschaft und Forschung ist, das aktuelle Ranking.

Auch starke Entwicklung anderer Regionen

Die Ergebnisse zeigen aber zugleich die starke Entwicklung anderer Regionen, so Müller: Bei den Bewilligungen der DFG im Zeitraum 2014 bis 2016 belegt die Region Berlin mit 794 Millionen Euro den bundesdeutschen Spitzenplatz, das ist ein Plus von rund 70 Millionen Euro verglichen mit dem Zeitraum 2011 und 2013. Auf den zweiten Platz kommt die Region München, gefolgt von Heidelberg-Mannheim. Der DFG-Atlas erscheint alle drei Jahre und deckt den Großteil der Drittmittel aus öffentlicher Hand in Deutschland ab.

Auch bei der Projektförderung des Bundes für Forschung und Entwicklung legt Berlin mit 897 Millionen Euro weiter zu, zuletzt waren es 806 Millionen Euro – und platziert sich vor München und den Regionen Stuttgart und Hamburg.

Aus dem europäischen Horizont-Programm konnte Berlin 308 Millionen Euro einwerben, die Stadt erreicht damit hinter München den zweiten Platz. Müller sieht den Kurs bestätigt, weiterhin konsequent auf Wissenschaft zu setzen und die Grundfinanzierung der Hochschulen in Berlin um jährlich 3,5 Prozent zu steigern. Eine Stärke sei die beachtliche Vernetzung im Berliner Forschungsraum und die enge Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen bundesweit. „Diese Kultur der Kooperation ist ein Berliner Markenzeichen“, so Müller.

Erfolge für die großen Berliner Universitäten

In einer gemeinsamen Mitteilung haben die drei Berliner Universitäten FU, TU und HU sowie die Charité ihre Erfolge beim Einwerben von Fördergeld betont.

Die Charité ist mit 117 Millionen Euro Spitzenreiter bei den DFG-Bewilligungen für außeruniversitäre Einrichtungen. Die Freie Universität zählt unter 40 Hochschulen weiterhin zu den bundesweit forschungsstärksten – sie landet bei der Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft an fünfter, die Humboldt-Universität an neunter Stelle und die Technische Universität im Mittelfeld.

In den Geistes- und Sozialwissenschaften sind die Freie Universität und die Humboldt-Universität Spitzenreiter. Die TU ist dort ebenfalls erfolgreich. Im Vergleich mit den technischen Universitäten erhält sie den zweithöchsten DFG-Förderanteil. In den Natur- und Ingenieurwissenschaften liegt sie im Förder-Ranking unter den Top Ten.

Platzierungen:

Regionen

Die meisten Fördermittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) flossen in Deutschland in folgende Regionen:

1. Berlin

2. München

3. Unterer Neckar

4. Aachen

5. Oberes Elbtal/Ost­erzgebirge

6. Göttingen

7. Südlicher Oberrhein

8. Neckar-Alb

9. Hamburg

10. Köln

Hochschulen

Das Ranking hier:

1. LMU München

2. Universität Heidelberg

3. TH Aachen

4. TU München

5. FU Berlin

6. TU Dresden

7. Uni Freiburg

8. Universität Tübingen

9. HU Berlin

10. Universität Göttingen

