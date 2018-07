Streit um Kopftuch-Verbot: Informatikerin erneut vor Gericht

Berlin. Der Streit um das Kopftuch-Verbot an allgemeinbildenden Schulen in Berlin kommt erneut vor Gericht. Es sei Berufung gegen ein Urteil des Arbeitsgerichts eingelegt worden, teilte Sprecher Martin Dreßler am Donnerstag mit.

Geklagt hat eine Informatikerin, die als Quereinsteigerin mit Kopftuch unterrichten wollte. Sie sah sich wegen ihrer Religion benachteiligt. Das Arbeitsgericht urteilte am 24. Mai, das Land sei berechtigt gewesen, die Frau nicht einzustellen und das Berliner Neutralitätsgesetz anzuwenden. Eine Diskriminierung liege nicht vor. Das Gericht bestätigte das Gesetz als verfassungskonform.

Nächste Instanz: Landesarbeitsgericht

Das Neutralitätsgesetz untersagt Polizisten, Justizmitarbeitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen in Berlin, religiös geprägte Kleidungsstücke im Dienst zu tragen. Nun wird der Streit vor der nächsten Instanz, dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg ausgetragen. Ein Termin steht noch nicht fest.

In dem Fall war die Bewerberin zu einem Gespräch in größerer Runde mit Kopftuch erschienen und hatte deutlich gemacht, es auch in der Schule tragen zu wollen. Es ging um eine Stelle an einer Berufsschule, Sekundarschule oder an einem Gymnasium. Am Rande hatte ein Mitarbeiter der Schulverwaltung erfahren wollen, ob sie mit dem Neutralitätsgesetz vertraut sei.

Später erklärte die Senatsverwaltung, dass es in der konkreten Bewerberrunde eine ausreichende Zahl von Laufbahnbewerbern für den Schultyp Berufsschule gegeben habe. Damit war die Quereinsteigerin aus dem Rennen für eine Lehrerstelle.

Berliner Regelungen seien einzigartig

Der Streit um das Kopftuch landete wiederholt vor Gericht. 2017 sprach das Landesarbeitsgericht einer abgelehnten Bewerberin mit Kopftuch eine Entschädigung von 8680 Euro zu, wegen Benachteiligung in dem Einzelfall. Die Anwältin der Klägerin hatte moniert, das Gesetz treffe überwiegend muslimische Frauen. Die Berliner Regelungen seien einzigartig in Deutschland. In etlichen Bundesländern könne mit Kopftuch unterrichtet werden.

Das Bundesverfassungsgericht hatte 2015 im Fall einer Lehrerin aus Nordrhein-Westfalen entschieden, ein pauschales Kopftuchverbot sei unvereinbar mit der Verfassung. Vielmehr müsse eine „konkrete Gefahr“ vorliegen, um einer Lehrerin dies zu versagen, etwa die nachweisbare Radikalisierung unter Schülern.

( pag/dpa )