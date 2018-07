ALBA trifft im EuroCup auf ehemalige Obradovic und Mamic

Berlin. ALBA Berlin trifft in der Vorrunde des EuroCups auf zwei alte Bekannte. Am Donnerstag wurde dem deutschen Basketball-Vizemeister in Barcelona unter anderem der russische Verein Lokomotive Kuban Krasnodar mit Trainer Sasa Obradovic sowie der kroatische Vertreter KK Cedevita Zagreb mit Sportdirektor Matej Mamic zugelost. Außerdem trifft ALBA auf Tofas Bursa (Türkei), Limoges CSP (Frankreich) und Arka Gdynia (Polen). Die Vorrunde startet Anfang Oktober.

Obradovic spielte in den neunziger Jahren drei Jahre für ALBA und war beim größten Vereinserfolg, dem Korac-Cup-Sieg 1995, dabei. Zudem gewann er 1997 Meisterschaft und Pokal. Als Trainer kehrte Obradovic 2012 nach Berlin zurück und führte ALBA in vier Jahren drei Mal zum Pokalsieg. Mamic spielte von 2004 bis 2006 für die Hauptstädter, musste seine Karriere aber frühzeitig beenden, nachdem er sich bei einem schweren Sturz eine Halswirbelsäulenverletzung zugezogen hatte.

Gegen Kuban und Limoges hatte ALBA bereits in der Vorsaison gespielt, als die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses die zweite Runde erreichte. Kuban, Euro-Cup-Sieger 2013, erreichte am Ende das Finale, verlor die Serie aber gegen Darüfssafaka SK Istanbul mit 0:2.

( dpa )