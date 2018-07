Funkturm wegen Wartungsarbeiten bis September geschlossen

Die Aussichtsplattform in 126 Metern Höhe sowie das Funkturm-Restaurant öffnen am 11. September wieder für Besucher.

Berlin. Der Berliner Funkturm bleibt wegen Instandsetzungsarbeiten und der Messe IFA bis Anfang September geschlossen. Maler sollen an der Besucherplattform sowie den Geländern und Stahlträgern für frische Farbe sorgen, wie die Messe Berlin am Donnerstag mitteilte. Außerdem werde ein 46 Meter hohes Gerüst abgebaut. Die Aussichtsplattform in 126 Metern Höhe sowie das Funkturm-Restaurant öffnen am 11. September wieder für Besucher.

Der 1926 eingeweihte Funkturm steht unter Denkmalschutz und gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen im Westen Berlins. Über 17 Millionen Menschen haben bis heute den Funkturm besucht.

( dpa/seg )