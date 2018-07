Temperaturen: Erst noch heiß, dann etwas Entspannung

Potsdam/Berlin. Berliner und Brandenburger müssen weiter schwitzen, aber zumindest ein klein wenig Entspannung ist in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für Donnerstag wieder Höchsttemperaturen zwischen 28 und 31 Grad voraus. Teilweise gebe es Bewölkung und möglicherweise könnte es in Südbrandenburg vereinzelt auch etwas regnen, ansonsten sei es heiter. Am Freitag soll es dann zwar immer noch warm, aber nicht mehr ganz so heiß werden. Zwischen 25 und 27 Grad Höchsttemperaturen werden erwartet. Es soll weiter trocken bleiben, hieß es vom DWD. In der Region ist die Waldbrandgefahr weiterhin hoch. Auch für die nächsten Tage werden sommerliche Temperaturen erwartet.

Teile Ostdeutschlands erleben laut DWD derzeit eine der schlimmsten Trockenperioden seit Beginn der regelmäßigen Aufzeichnungen vor mehr als 55 Jahren.

( dpa )