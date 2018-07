Überdurchschnittlich viele Waldbrände erwartet

Zossen. Wegen Hitze und Trockenheit rücken derzeit Feuerwehren in vielen Teilen Brandenburgs zu Wald- und Feldbränden aus. Dieses Jahr werde die Zahl der Waldbrände wohl über dem Durchschnitt liegen, schätzte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, am Donnerstag auf Nachfrage. Erst am Mittwoch hatte es einen riesigen Brand im Raum Storkow (Oder-Spree) mit rund 100 Hektar Ausdehnung auf Feld- und Waldflächen gegeben.

Seit Jahresbeginn wurden bereits rund 210 Waldbrände im Land registriert, wie Engel weiter sagte. In der vergangenen Saison waren es demnach rund 140. In den vergangenen 15 Jahren stachen die Jahre 2003 mit 679 Bränden und 2015 mit 315 Bränden heraus.

( dpa )