Die Studienplatzvergabe der TU ist vorbildlich

Berlin ist Deutschlands Studentenhauptstadt. 190.000 Menschen studieren an den vier Universitäten und den zahlreichen Fachhochschulen. Zu jedem neuen Semester fangen rund 20.000 Abiturienten neu an. Doch der Andrang hat auch eine negative Seite. Für Berliner Abiturienten wird es immer schwerer, an einen der begehrten Studienplätze an FU, TU oder HU zu kommen. Wer kein Spitzen-Abi hat, muss zum Beispiel im Fach Psychologie eine Wartezeit von bis zu 13 (!) Semestern in Kauf nehmen.

Geradezu bizarr ist die Situation beim Lehramtsstudium. Ohne 1,0-Abitur ist es kaum möglich, innerhalb einer angemessenen Zeit einen Studienplatz für Grundschulpädagogik an FU oder HU zu ergattern – und das, obwohl dringend Lehrer gesucht werden. Stattdessen bildet die Stadt vor allem Lehrkräfte für andere Bundesländer aus, die nach dem Ende des Studiums in ihre Heimat zurückkehren, unter anderem, weil sie dort im Gegensatz zu Berlin verbeamtet werden.

Eine Überbelegung des Hörsaals wird bewusst in Kauf genommen

Wie es anders gehen kann, zeigt die TU. Hier ist Präsident Christian Thomsen angetreten, die Uni für möglichst viele Studenten zu öffnen. Deswegen geht die Uni bei der Vergabe von Studienplätzen einen anderen Weg. Sie verteilt die Plätze weniger nach der Abiturnote, sondern vor allem auch nach der Wartezeit. In immer mehr Studienfächern verzichtet die Uni darüber hinaus auf einen Numerus clausus, eine Überbelegung der Hörsäle nimmt sie dabei bewusst in Kauf: Studieren ist besser als warten, lautet die Philosophie. Innerhalb eines Jahres erhält an der TU in der Regel jeder den Studienplatz, den er sich wünscht.

Dieses Modell sollte Schule machen, denn die Abiturnote allein macht noch keinen guten Psychologen, Staatsanwalt, Arzt oder Lehrer. Außerdem würde es denjenigen Berliner Abiturienten einen zügigen Weg an die Uni ebnen, die nicht über ein Spitzen-Abi verfügen – und das ist die deutliche Mehrheit.

