Immer mehr befristete Berliner Arbeitsverträge

Berlin. Die Berliner Wirtschaft brummt. Mehr als 97.000 Betriebe gibt es mittlerweile in der Hauptstadt, mit rund 1,7 Millionen Beschäftigten. Ein Rekord. Fast jedes fünfte Unternehmen will Umfragen zufolge weiter einstellen. Neue Arbeitsplätze werden vor allem in der Verkehrs-, Informations- und Kommunikationsbranche erwartet. Doch immer häufiger handelt es sich nicht um unbefristete Vollzeit-Arbeitsstellen.

„In Berlin sind inzwischen 39 Prozent der Arbeitnehmer befristet oder teilzeit-und geringfügig beschäftigt“, gab Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Mittwoch bei der Vorstellung des Betriebspanels 2017 bekannt. Laut einer repräsentativen Arbeitgeberbefragung wurde im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte der neuen Mitarbeiter befristet eingestellt.

Die Arbeitssenatorin bezeichnete diese Entwicklung als bedenklich. „Bei Großbetrieben sind befristete Arbeitsverträge der Normalfall. Sie sind oft eine Sackgasse“, kritisierte die Linke-Politikerin. In den großen Unternehmen erhielten sogar rund zwei Drittel der neuen Arbeitskräfte einen solchen Vertrag. „Wer qualifizierte Arbeitskräfte sucht, der muss gute Arbeitsbedingungen bieten“, forderte Breitenbach.

Das Land Berlin will nicht mehr ohne Sachgrund befristen

Der rot-rot-grüne Senat hat sich jetzt darauf verständigt, dass im öffentlichen Dienst des Landes Berlin künftig grundsätzlich keine Arbeitsverträge mehr ohne sachlichen Grund befristet abgeschlossen werden. Insgesamt hatten 13 Prozent der Berliner Beschäftigten im vergangenen Jahr eine befristete Stelle. Der Bundesdurchschnitt liegt bei acht Prozent. 17 Prozent arbeiten in Teilzeit, acht Prozent wurden geringfügig beschäftigt, ein Prozent als Leiharbeiter. Bei den Ergebnissen handelt es sich um eine jährliche Umfrage unter rund 800 Unternehmen in Berlin.

Auch Christian Hoßbach, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Berlin-Brandenburg, nennt die Entwicklung problematisch: „Eine befristete Anstellung bedeutet große persönliche Unsicherheit für die Beschäftigten und ist eine Hemmschwelle für ein selbstbewusstes Eintreten für die eigenen Rechte am Arbeitsplatz.“ Auch die Senatorin kritisierte den weiteren Rückgang bei der Tarifbindung.

In Berlin ist laut der Befragung nur noch knapp ein Fünftel der Betriebe an einen Flächen- oder Haustarifvertrag gebunden. Allerdings orientierten sich zusätzlich 26 Prozent der Betriebe ohne tarifliche Bindung bei der Aushandlung von Löhnen und Gehältern an Flächentarifverträgen. 2017 profitierten so insgesamt 65 Prozent der Beschäftigungen davon, im Jahr davor waren es noch fast 75 Prozent.

Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), gibt zu Bedenken: „Tarifverträge sind vor allem dann für Unternehmen attraktiv, wenn sie Spielraum für Flexibilität bieten und für beide Seiten Mindestbedingungen regeln.“ An die Adresse der Politik gerichtet unterstrich der UVB-Geschäftsführer: „Wer die Entwicklung der Tarifbindung kritisiert, sollte keine Vergabe-Mindestlöhne einführen, welche die Tarifautonomie beschädigen und tarifliche Entgelt-Regelungen verdrängen.“ Er wies darauf hin, dass sich die Beschäftigungswünsche und die Anforderungen des Arbeitsmarktes stetig wandeln.

Für Vollzeit-Arbeitsstellen: Verbesserung von Betreuungsangeboten für Kinder

Ein Mix aus Vollzeit und Teilzeit sei in vielen Unternehmen Alltag. „Die Politik darf das nicht als ,atypisch‘ oder gar ,prekär‘ stigmatisieren“, warnte Almsinck. Vor allem viele Frauen wollten Teilzeit arbeiten. Wer mehr Vollzeit-Arbeit ermöglichen wolle, müsse dann auch die Betreuungsangebote für Kinder verbessern.

Die Senatorin bedauerte, dass nur 22 Prozent der Berliner Betriebe ausbilden – und die Bereitschaft dazu sinke. Damit liege man erheblich unter dem Bundesdurchschnitt. Erfreulich sei, dass 70 Prozent der Nachwuchskräfte übernommen würden. Auch die Beschäftigung von Geflüchteten böte mehr Möglichkeiten. Neun von zehn Betrieben hätten bisher keinen Kontakt zu Geflüchteten.

Hochgerechnet etwa fünf Prozent der Berliner Betriebe beschäftigten mindestens einen Geflüchteten. Nur ein Prozent der Flüchtlinge sei für hoch qualifizierte Tätigkeiten eingesetzt, 14 für qualifizierte, 85 Prozent als un- oder angelernte Arbeitskräfte. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) wies die Kritik am geringen Ausbildungswillen zurück. IHK-Präsidentin Beatrice Kramm sagte: „Aktuell befindet sich das Ausbildungsangebot der Berliner Wirtschaft mit 14.285 betrieblichen Stellen auf Rekordniveau.“

Das Institut für sozialökonomische Strukturanalysen, das die Daten auswertete, hat auch die Digitalisierung untersucht. Das Ergebnis: In Berlin gebe es mit elf Prozent einen überdurchschnittlich hohen Anteil an digitalen Vorreitern. Mehr als die Hälfte aller befragten Betriebe nutzen bis zu fünf Technologien, 31 Prozent maximal zwei: also Handy und Computer.

