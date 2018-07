Geburtskliniken nutzen digitale Patientenakten

Midwife on a home visit doing a foetal monitoring, the pregnant woman suffers from gestational diabetes, Charente Health Service in Angouleme, France.

Vier Krankenhäuser nutzen bereits das Online-Gesundheitsnetzwerk. Auch Ärzte sollen so leichter an Patienteninformationen herankommen.

Berlin. Das digitale Gesundheitsnetzwerk in Berlin wird weiter ausgebaut: Seit gestern nutzen vier Geburtskliniken digitale Patientenakten. Schwangere können ihre Untersuchungen und Befunde rund um die bevorstehende Geburt in den drei Vivantes-Krankenhäusern Auguste-Viktoria-Klinikum, Klinikum Friedrichshain und Klinikum Am Urban sowie im Sana Klinikum in Lichtenberg digitalisieren lassen.

Aber die digitalen Patientenakten sollen mehr sein als nur eingescannte Leitz-Ordner: Ärzte sollen so leichter an Patienteninformationen herankommen oder sie untereinander austauschen können – was im Notfall lebensrettend sein und im Alltag unnötige Doppeluntersuchungen vermeiden kann.

Ganz konkret können werdende Mütter per Datenupload ihren Mutterpass, Berichte zu früheren Geburten sowie Ergebnisse ambulanter Vorsorgeuntersuchungen in einem Online-Netzwerk zur Verfügung stellen. Ärzte können wiederum strukturierte Dokumente wie einen Ultraschallbefund, einen Laborbefund, den Geburtsbericht, einen OP-Bericht, den Entlassbrief, einen Arztbrief oder ein Stillprotokoll in die Akte laden. Auch der Austausch von Dokumenten zwischen Kliniken ist möglich.

Patienten entscheiden, wer auf Daten zugreifen darf

„Die Zeit für ein solches Gesundheitsnetzwerk war überreif“, sagte Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbands, im Rahmen einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Projekts. Die AOK ist Initiator der Initiative. Trotzdem hat die Krankenkasse keinen Zugriff auf die Daten. Denn die liegen dezentral jeweils beim Erfasser, also bei der jeweiligen Klinik oder Arztpraxis. Die Patienten können die Daten und Dokumente per Smartphone oder Computer einsehen und selbst entscheiden, welche teilnehmenden Ärzte darauf zugreifen dürfen.

„Ich kann mich so viel besser auf die Patientin vorbereiten, denn ich kann vorab alle relevanten Informationen der schwangeren Frau aus dem Mutterpass einsehen“, sagte Dr. Mandy Mangler, Chefärztin der Geburtsklinik am Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum. Und: „Wenn es mal schnell gehen muss, sind wir auf alles vorbereitet.“

Weitere Kliniken sollen folgen

Der Digitalisierung der Patientenakten vorangegangen waren verschiedene Testläufe in den vergangenen Monaten in den teilnehmenden Krankenhäusern. In Kürze sollen sechs weitere Berliner Kliniken sowie 13 Medizinische Versorgungszentren folgen. Perspektivisch sollen auch niedergelassene Ärzte das digitale Gesundheitsnetzwerk nutzen. Ob und wann das passiert, steht jedoch noch nicht fest.

Zuletzt gab es in Berlin immer wieder Engpässe bei der Versorgung von Schwangeren und Gebärenden, vor allem bei der Suche nach einer Hebamme oder einem freien Kreißsaal für die Entbindung. Eine Expertenrunde hatte Anfang des Jahres daher ein umfangreiches Programm beschlossen, um Engpässe in der Geburtshilfe zu beseitigen.

So sollen unter anderem in den kommenden Jahren Ausbildungskapazitäten erhöht und mehr Fachkräfte ausgebildet werden. Außerdem stellt das Land Berlin 20 Millionen Euro für den Bau oder die Erweiterung von Kreißsälen bereit.

