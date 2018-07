Jonas Kaufmann - Alle Infos zum Konzert in der Waldbühne Berlin

Berlin. Unter freiem Himmel besingt Jonas Kaufmann la "Dolce Vita" im Sommer in Berlin. Alle wichtigen Infos zu Konzert, Tickets, Anfahrt und Einlassbestimmungen finden Sie hier:

Wann und wo findet das Konzert von Jonas Kaufmann in Berlin statt?

Das gemeinsame Konzert des Opernsängers mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin findet am Freitag, den 13. Juli, in der Waldbühne Berlin im Olympiapark statt. Jonas Kaufmann tritt um 20 Uhr auf die Bühne, Einlass ist bereits um 18 Uhr.

Gibt es noch Tickets für das Waldbühnenkonzert von Jonas Kaufmann?

Ja, es gibt noch Konzertkarten für das Konzert des Opernsängers und des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin in der Waldbühne. Opernfans können in fast allen Kategorien noch Tickets erwerben. Die Preise reichen von 59 Euro in der günstigsten Kategorie bis zu 145 Euro in der zweitbesten Platzkategorie.

Karten für das Open-Air-Konzert können Sie z.B. über den Online-Ticketanbieter eventim kaufen.

Was kann ich vom Konzert des Opernsängers in Berlin erwarten?

Jonas Kaufmann singt während seines Konzerts in der Waldbühne über das süße Leben, la "Dolce Vita". Fans können eine Hommage an die Vorzüge des südländischen Italiens erwarten. Das Open-Air-Konzert von Jonas Kaufmann wird begleitet vom Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Jochen Rieder. Dazu tritt als Gast die Mezzosopran-Sängerin Anita Rachvelishvili auf die Bühne.

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Opernfans, die gerne zur Waldbühne möchten, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Mit den S-Bahnlinien S3 oder S9 fahren Konzertbesucher zum S-Bahnhof Pichelsberg. Wer mit der U-Bahn anreisen möchte, nimmt die Linie U2 bis zum U-Bahnhof Olympiastadion. Gäste, die den Bus wählen, fahren mit den Buslinien M49 oder 218 bis zur Haltestelle Ragniter Allee oder zum Scholzplatz.

Wer mit dem Auto zur Waldbühne fahren möchte, findet rund um die Waldbühne nur eine begrenzte Zahl an Parkplätzen. Offen ist der gebührenpflichtige Parkplatz P07, diesen erreichen sie von der Heerstraße kommend über die Passenheimer Straße. In Ausnahmefällen sind zudem die kostenpflichtige Parkplätze P04 und P05 geöffnet.

Was darf ich mit in die Waldbühne nehmen - und was nicht?

Aus Sicherheitsgründen sowie für das Beschleunigen der Einlasskontrollen dürfen folgende Gegenstände auf die Waldbühne Berlin mitgenommen werden:

Tasche oder Rucksack bis max. DIN A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

ein alkoholfreies Getränk pro Person bis 0,5-Liter-Gefäßgröße im Tetra Pak oder Plastikflasche (PET)

Sitzkissen und Decke

Folgende Gegenstände dürfen nicht in die Waldbühne Berlin mitgenommen werden:

Tasche und Rucksack über DIN A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

Sperrige Gegenstände jeglicher Art: Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks etc.

Speisen und Snacks

Technische Geräte: Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, Ausnahme: Mobiltelefone

Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist erlaubt. In diesem Falle bitten wir unsere Besucher den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) zu nutzen und einen entsprechenden Nachweis vorzuzeigen.

Die Einlassbestimmungen für das Konzert von Jonas Kaufmann und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin finden Sie auch hier.

Mehr zum Thema:

Jonas Kaufmann - ein Tenor, der auch die Küche putzt

Star-Tenor Kaufmann zu Karrierebeginn sexuell belästigt

So wird der Open Air Konzertsommer in Berlin

( BM )