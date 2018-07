Gericht betätigt Urteil: 10 200 Euro Strafe für Ben Tewaag

Berlin (dpa/bb) – Für Ben Tewaag bleibt es fünf Jahre nach einem Fausthieb in das Gesicht einer Bekannten bei einer Strafe von 10 200 Euro. Das entschied ein Berliner Berufungsgericht am Mittwoch und bestätigte damit ein Urteil des Amtsgerichts Tiergarten vom Juni 2015. Die Berufungsrichter folgten dem Antrag des Verteidigers. Der Anwalt des Filmproduzenten hatte zuvor erklärt, sein Mandant werde 3000 Euro an die Geschädigte zahlen. Die Staatsanwältin hatte zehn Monate Haft auf Bewährung gefordert.

Der 42-jährige Sohn von Schauspielerin Uschi Glas hatte in dem seit Jahren umstrittenen Fall gestanden. Es sei im Reflex geschehen, hatte er in der ersten Verhandlung vor drei Jahren erklärt. Die Bekannte habe ihm schmerzhaft zwischen die Beine gegriffen. Zu dem Vorfall war es im Juni 2013 nach zunächst einvernehmlichen sexuellen Handlungen und Fesselspielen in der damaligen Wohnung von Tewaag in Berlin-Prenzlauer Berg gekommen. Die Frau erlitt einen Jochbeinbruch.

Der Fall beschäftigte inzwischen zum vierten Mal ein Gericht. Nach der vor drei Jahren verhängten Geldstrafe von 170 Tagessätzen zu je 60 Euro wegen Nötigung und Körperverletzung hatten der vorbestrafte Tewaag sowie die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, diese allerdings auf die Strafhöhe beschränkt. Das Landgericht bestätigt das Urteil im Juli 2017. Auf Revision der Staatsanwaltschaft wies das Kammergericht den Fall an das Landgericht zurück. Ob erneut Rechtsmittel eingelegt werden, blieb zunächst offen.

( dpa )