Kurios: Internet-Nutzer landen immer bei den Grünen

Berlin. Stellen Sie sich vor, Sie wollen verärgert einen Brief an den Regierenden Bürgermeister schicken und Ihr Schreiben landet bei – der Abgeordnetenhausfraktion der Grünen. Ein Versehen der Post? Könnte man meinen. Tags drauf verfassen Sie einen weiteren Brief, dieses Mal, um sich bei der oppositionellen FDP über deren Tegel-Politik zu beschweren. Und wieder landet der Umschlag bei – der Fraktion der Grünen.

Ungefähr so verhält es sich im Internet. Wer in seinem Webbrowser etwa die Adresse www.cdu.fraktion.berlin eintippt, erreicht damit nicht etwa den Online-Auftritt der Unionsfraktion im Landesparlament, sondern den der Öko-Partei. Das gleiche ergibt sich, wenn man „CDU“ durch „FDP“ ersetzt, durch „Linke“, „AfD“ oder „SPD“. Alles ein skurriler Zufall – oder steckt System dahinter? Haben sich die Grünen klammheimlich auch die Internetadressen (URLs) der anderen Fraktionen geschnappt?

Weder noch, erläutert Christian Honnens, Pressesprecher der Fraktion. „Der Grund für die Verwechslung liegt in der Domain, die wir uns gesichert haben.“ Gemeint ist damit der URL-Schluss „.fraktion.berlin“, der statt des sonst üblichen „.de“ oder „.com“ am Ende der Internetadresse steht.

Solche Endungen gibt es noch nicht allzu lange. Erst von 2013 an wurden nach und nach neue eingeführt, weil durch die wachsende Zahl deutscher Webseiten nicht mehr genug Adressen für eine „.de“-Endung frei waren. „Die Domain haben wir uns für unseren Online-Auftritt schon vor Jahren reserviert“, so Honnens. „Das hat technisch zur Folge, dass alle Internetadressen, die auf ,.fraktion.berlin‘ enden, automatisch zu uns führen.“

Die SPD schmunzelt, die CDU reagiert pikiert

In der Praxis heißt das: Jede noch so komische Kombination von Worten vor dem Domain-Schluss lenkt den Nutzer zur Fraktionsseite der Grünen. Die FDP hat sich einen Jux daraus gemacht. In einem Video auf ihrem Twitter- und Facebook-Kanal geben die Liberalen einige Beispiele, etwa „Autohasser“ oder „Mit-uns-entstehen-keine-Wohnungen“. Honnens reagiert gelassen, lacht über das Video: „Wir können verstehen, dass die FDP sauer ist. Das Ganze zeigt: Bei Digital-Themen haben wir die Nase vorn.“

Das Echo bei den anderen Fraktionen ist geteilt. Bei der SPD schmunzelt man über die Verwechslungsgefahr, die CDU reagierte pikiert. „Neinsager.fraktion.berlin – da landen Sie bei der Grünen-Fraktion“, so der parlamentarische Geschäftsführer Heiko Melzer. „Wer damit werben will, bitte.“

Ändern können es die anderen Fraktionen ohnehin nicht. Bleibt zu hoffen, dass nicht allzu viele Leute sich vertippen …

Mehr zum Thema:

Nichts los auf der Berliner Fanmeile: AfD will Schließung

Ausländerbehörde: Rot-Rot-Grün will Klagen reduzieren

Videoüberwachung: Koalitionäre bremsen Innensenator Geisel