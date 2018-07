Potsdamerin Tabea Kemme wechselt zum FC Arsenal

Potsdam. Der Wechsel der Nationalspielerinnen Tabea Kemme von Turbine Potsdam zum FC Arsenal nach London ist perfekt. Am Mittwoch vermeldete der Club aus der englischen Hauptstadt die Vertragsunterschrift von Kemme. Bereits am Montag hatte Arsenal den seit mehreren Wochen im Raum stehenden Wechsel von Lia Wälti bekannt gegeben. Die Schweizerin verlässt ebenfalls Turbine Potsdam. "Nach 12 Jahren bei Turbine bin ich nun bereit für den nächsten Schritt, die nächste Herausforderung, das nächste Abenteuer hier bei Arsenal", sagte Kemme in einem Interview auf der Arsenal-Homepage.

"Tabea bringt eine Fülle von Erfahrungen in den Kader. Sie weiß aus erster Hand, was es braucht, um in Europa und der Women es Champions League erfolgreich zu sein, und wir werden von Ihrem Wissen profitieren", kommentierte Arsenal-Trainer Joe Montemurro. Die 26 Jahre alte Kemme gewann mit Potsdam viermal die deutsche Meisterschaft und einmal die Champions League. Wälti trug fünf Jahre lange das Trikot von Turbine. Im März gaben beide Spielerinnen bekannt, dass sie ihre Verträge beim sechsmaligen Frauenfußballmeister nicht verlängern werden. "Mein Herz sagte mir, dass die Zeit für einen Wechsel gekommen ist", begründete die 25-jährige Schweizerin ihre Entscheidung.

( dpa )