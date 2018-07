Berliner U-Bahnhof unter den zehn schönsten der Welt

Das Portal Travelcircus hat die schönsten U-Bahnhöfe der Welt gekürt. Die Fotos sind beeindruckend. Welcher Berliner Bahnhof ist dabei?

Berlin. Bahnhöfe haben den Ruf, meist praktisch und wenig einladend auszusehen. Viele Reisende verbringen dort nicht mehr Zeit, als unbedingt notwendig. Wer irgendwo stecken bleibt, weil mal wieder ein Zug ausfällt, ärgert sich oft über fehlende Bestuhlung, mangelnde Toiletten oder Dreck und abblätternden Putz.

Dass das auch anders geht, zeigt ein - subjektives - Ranking des Internet-Portals Travelcircus. Dieses hat die zehn schönsten Bahnhöfe der Welt zusammengestellt. Darunter ist auch ein Berliner Bahnhof. Auch sonst befinden sich viele architektonische Meisterwerke auf der Liste.

T-Centralen-Station in Stockholm

Die Stockholmer U-Bahnstation T-Centralen scheint wie eine riesige Höhle

Foto: Travelcircus

Die Stockholmer U-Bahn ist eine gigantische Kunstgalerie. In 90 der 110 Stationen haben sich Hunderte Künstler verewigt und teils einzigartige Werke geschaffen. Besonders beeindruckend ist die Station T-Centralen.

T-Centralen ist einer der zentralen Knotenpunkte der Stadt und wurde als erste Station von schwedischen Künstlern umgestaltet - schon im Jahr 1957. Die Station wirkt wie ein riesiges Höhlenrelief.

Formosa-Boulevard-Station in Taiwan

In der Formosa Boulevard Station in Kaohsiung befindet sich ein riesiger Lichtdom

Foto: Travelcircus

Kaohsiung ist eine der modernsten Städte in Taiwan. Die Stadt verfügt über zwei U-Bahnlinien mit 37 Stationen. Der Bekannteste ist die Formosa-Boulevard-Station. Sie verfügt über einen riesigen Lichtdom - ein Glaskunstwerk aus 4500 Einzelteilen.

Die kreisrunde Glasdecke hat einen Durchmesser von 30 Metern und ist in vier Teil geteilt: Wasser, Erde, Licht und Feuer. Zu bestimmten Zeiten findet eine Lichtshow statt, die die Glaskuppel in beeindruckendes Licht taucht.

Park-Pobedy-Station in Moskau

Die U-Bahnstation Park Pobedy ist in weißem und helbbraunem Marmor gekleidet

Foto: Travelcircus

Das U-Bahn-System von Moskau wurde 1935 eröffnet. Viele der über 200 Stationen ähneln eher Kathedralen, als tristen Untergrundbahnhöfen. Vor allem die Stationen der Ringlinie sind geschmückt mit Ornamenten aus Marmor und Granit.

Die Park-Pobedy-Station ist einer der prächtigsten dieser Bahnhöfe. 2003 eröffnet, glänzen die Wände in hellem und braunem Marmor. Der Boden ist aus Granit. Auch der Weg in die Station ist spektakulär: Die Rolltreppe die hinab führt, ist mit 126 Metern eine der längsten der Welt.

HafenCity-Station in Hamburg

Die Station HafenCity in Hamburg wurde 2012 eröffnet. Zwölf Leuchtcontainer hängen von der Decke

Foto: Travelcircus

Die U-Bahn-Station HafenCity in Hamburg wurde 2012 eröffnet. Besonders sind die zwölf Leuchtcontainer, die von der Decke am Bahnsteig hängen. Jeder wiegt sechs Tonnen und leuchtet mit 280 LEDs. Sie tauchen den Bahnhof in ein einzigartiges Licht.

Metallplatten an der Decke der Station reflektieren das Licht. Die Lichtstimmung wird je nach Tageszeit angepasst. An Wochenenden werden zwischen 10 und 18 Uhr Lichtkompositionen zu klassisches Musik aufgeführt.

City-Hall-Station in New York

Die City Hall Station in New York ist weltberühmt. Er wurde im Stil der Neoromantik erbaut

Foto: David Pirman

Die City-Hall-Station ist eine der ältesten U-Bahn-Stationen New Yorks. 1904 wurde das Metro-Netz eröffnet und ist mit über 450 Stationen eines der verzweigtesten der Welt. Schon zu Bauzeiten galt die City-Hall-Station als eine der schönsten Stationen der Welt.

Der Grund: Sie ist im Stil der Neoromantik gebaut. Die Gewölbeverkleidung mit den grün-gelben Fliesen ist in New York einzigartig. An einigen Stellen dringt sogar Tageslicht in die Station. Allerdings wurde die Station 1945 geschlossen wegen schrumpfender Passagierzahlen. Mehrmals im Jahr finden aber Führungen durch die Station statt.

Toledo-Station in Neapel

Das U-Bahnnetz von Neapel gleicht einem großen Museum. Beeindruckend ist besonders die Toledo Station

Foto: Travelcircus

Eine der bekanntesten U-Bahn-Stationen in Nepal ist die Toledo-Station. Sie ist seit 2013 in Betrieb und ist eine der tiefsten Neapels - liegt unter dem Meeresspiegel. Seit 2001 werden die 23 Stationen in Neapel von Künstlern gestaltet: Eine der beeindruckendsten ist die Toledo-Station.

Der spanische Architekt Oscar Tusquets Blanca gestaltete die Bereiche überhalb des Meeresspiegels, als wären sie in Fels gehauen. Die unterhalb des Meeresspiegels scheinen dagegen im Meer zu versinken. Blaue Mosaikfliesen und Lichinstallationen vermitteln das Gefühl, sich unterhalb der Wasseroberfläche zu befinden.

Marienplatz-Station in München

Die Station Marienplatz ist einer der Verkehrsknotenpunkte Münchens. Das kräftige Orange der Wände ist unverkennbar

Foto: Travelcircus

1971 eröffnete die bekannte U-Bahn-Station Marienplatz in München. Während die meisten Münchner U-Bahnhöfe schlicht gehalten sind, fällt die Station auf: Statt im tristen grau, strahlt die Station orange.

Besonders die langen Fußgängertunnel, die zur Station führen, sind beeindruckend: Sie sind ebenfalls mit orangenen Wandpaneelen ausgestattet.

Szent-Gellert-Square-Station in Budapest

Wie ein riesiges Mosaik: die Szent-Gellert-Square-Station in Budapest

Foto: Travelcircus

Das Budapester Metro-Netz gehört zu den ältesten der Welt. Es wurde bereits 1896 eröffnet und verfügt heute über 52 Stationen. Eine der neueren Stationen ist die Szent-Gellert-Square-Station. Sie wurde erst 2014 eröffnet.

Sie scheint, ein riesiges Gesamtkunstwerk aus Mosaik-Steinen zu sein. Der ungarische Künstler Tamas Komoroczky verbaute 2,8 Millionen kleine Mosaik-Steine, die eine wellenförmiges Muster an der Decke und den Säulen der Station bilden.

Station Rathaus Spandau

64 Lampen hängen von der Decke im U-Bahnhof Spandau und tauchen die BVG-Züge in ein besonderes Licht

Foto: Travelcircus

Die Berliner U-Bahn war die erste U-Bahn Deutschlands. Das Netz wurde 1902 in Betrieb genommen und besteht heute aus 173 Stationen.

Viele Bahnhöfe in Berlin sind eher zweckmäßig gestaltet. Andere sind durch künsterlische Elemente oder ihre architektonische Gestaltung unverwechselbar. Für das Portal Travelcircus ist der U-Bahnhof Spandau gar einer der schönsten der Welt.

Der Architekt Rainer G. Rümmler entwarf den Bahnhof, der 1984 eröffnet wurde. 64 Lampen hängen von der Decke, die Säulen sind mit Granit verkleidet. Seit 2017 steht der Bahnhof als Vertreter der "Nachkriegsmoderne" unter Denkmalschutz.

BurJuman-Station in Duabi

Wie Quallen-Kronenleuchter aussehen, können Reisende in Dubai bestaunen

Foto: Nepenthes

Erst 2009 eröffnet wurde die Metro in Dubai. Umso modernen sehen die Stationen aus, die Züge fahren fahrerlos. Besonders beeindruckend ist die Station BurJaman.

Die Station ist in blaues Licht getaucht, von der Decke hängen riesige Kronenleuchter. Sie ähneln in ihrer form reisenhaften Quallen. An den Wänden hängen Fotos, die Geschichten von der Perlentaucherei in Dubai erzählen.

Mehr zum Thema:

Das sind Berlins gefährlichste U-Bahnhöfe

Acht U-Bahnhöfe der City West haben jetzt Wlan

Schöner Schall im U-Bahnhof