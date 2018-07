Wildtiere nutzen Grünbrücken

Potsdam. Gedacht zur gefahrlosen Überquerung von Autobahnen werden Grünbrücken in Brandenburg von Wildtieren gut angenommen. Die neunte sei derzeit im Bau, teilte des Umweltministerium am Mittwoch mit. An der Brücke an der A12 wurden im Laufe eines zehnjährigen Monitorings 5192 Tierquerungen nachgewiesen, etwa fünf am Tag, hieß es. Meist wurden nach den Angaben Rehe, Feldhasen, Füchse und Wildschweine von den Kameras erfasst.

Auch 134 Wölfe liefen über das Bauwerk. Sie kamen allein oder in Rudeln. Es wurde aber auch ein Schäfer mit seiner Herde gesichtet, der damit aber die Passage der Waldtiere störte, wurde kritisiert.

Grünbrücken, die meist mehrere Millionen Euro kosten, sollen auch den genetischen Austausch zwischen den verschiedenen Lebensräumen sichern. Wichtig ist zudem, die Zahl der Wildunfälle zu minimieren.

( dpa )