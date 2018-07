Kriminalität Kritik an Polizei: Flüchtlingsrat will Dialog

Cottbus/Potsdam. Der Flüchtlingsrat Brandenburg hat sich hinter Kritik von tschetschenischen Familien an Polizeieinsätzen in Cottbus gestellt. Die Forderung nach einer Aufklärung der Vorfälle und einem Dialog mit den Verantwortlichen auf Behördenseite werden unterstützt, wie der Flüchtlingsrat am Mittwoch mitteilte. In einem offenen Brief hatten tschetschenische Familien der Polizei unter anderem Unverhältnismäßigkeit und Schikane vorgeworfen.

Hintergrund sind Angriffe unter Asylbewerbergruppen mit Verletzten Mitte Juni im Umfeld einer Flüchtlingsunterkunft in Cottbus, zu der die Polizei gerufen worden war. 26 Tschetschenen waren in Polizeigewahrsam genommen worden. Dort soll zum Beispiel ein Mann zur Einnahme seiner Herzmedikamente auf Nachfrage kein Wasser bekommen haben.

Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke hatte dem rbb zu dem Einsatz gesagt, dass die Polizei rechtmäßig eingeschritten sei. Die geäußerte Kritik wolle man zugleich prüfen. Er stelle sich aber zunächst vor seine Kollegen, betonte Mörke.

( dpa )