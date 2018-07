Schulen Letzter Schultag in Brandenburg: 290 000 Schüler mit Zeugnis

Potsdam. Endlich Sommerferien: An diesem Mittwoch erhalten knapp 290 000 Schüler an 915 Schulen in Brandenburg ihre Zeugnisse. Unter ihnen sind rund 6000 Kinder aus Flüchtlingsfamilien, wie das Brandenburger Bildungsministerium mitteilte.

Schülern, denen die Zeugnisvergabe Sorgen bereitet, empfiehlt das Ministerium, sich an einen Lehrer ihres Vertrauens zu wenden. Außerdem seien Schulpsychologen, Beratungsstellen und Kindernotdienste auf Gespräche vorbereitet. Die Sommerferien beginnen an diesem Donnerstag und dauern fast sechseinhalb Wochen. Das neue Schuljahr startet am 20. August. Dann werden 22 400 Kinder eingeschult.

( dpa )