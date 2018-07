Beim Open-Air in Spandau wird nachhaltig gefeiert

In der Spandauer Siemensstadt findet am Sonnabend das "Wasteless Open Air" statt. Das Festival soll durch und durch grün sein.

Berlin-Spandau Dank fünf Berlinern: Besonderes Open-Air in Spandau

Berlin. Die drei Männer können schon genau beschreiben, wie das Gelände am Sonnabend aussehen soll: Auf einer Seite das DJ-Zelt, auf der anderen das Zelt für die Bar. In der Mitte soll eine große Pyramide stehen, um die getanzt werden kann. Die Birken werden mit Lichtern dekoriert. Genauso gut können die drei aber auch beschreiben, was man auf dem Gelände nicht finden soll: Müll, Plastik, Kippen auf der Erde.

Auf der Insel Gartenfeld in der Spandauer Siemensstadt findet am Sonnabend von 14 Uhr an das „Wasteless Open Air“ statt. Organisiert wird das Tagesfestival von fünf Berlinern, die sich als Kollektiv „Das Räuberherz“ nennen und sich gesagt haben: Feiern, das muss auch nachhaltig gehen. „Seit 2012 sind überall Open-Airs aus dem Boden geschossen“, sagt Max Birkenhagen, einer der Veranstalter. „Berlin ist dadurch noch mal toller geworden, aber es ist auch viel Müll entstanden. Und die Veranstalter haben sich dafür oft nicht verantwortlich gefühlt.“

Die fünf Berliner wollen zeigen, dass es auch anders geht. Ihr Elektro-Open-Air soll durch und durch grün sein. „Wasteless ist nicht auf die Müllproduktion beschränkt“, erklärt Birkenhagen. Bei Getränken und Speisen arbeiten die Veranstalter mit Herstellern zusammen, die biologisch produzieren und Wert auf „Fair Trade“ legen. Statt Plastikgeschirr werden Teller aus Palmenblättern verwendet und Getränke in Glasflaschen angeboten. Gewöhnliche Dixi-Klos ersetzen die Berliner durch Kompost-Toiletten. Bei diesen wird Rindenmulch in die Behälter geleitet, sodass der Inhalt später als Dünger genutzt werden kann.

Das Kollektiv finanziert ihr Open-Air zunächst privat

Auch für die anfallenden CO2-Emissionen haben sich die Macher etwas einfallen lassen. „Wir erstellen am Ende eine Gesamtrechnung und gleichen das mit CO2-Zertifikaten von atmosfair aus“, berichtet Birkenhagen, der hauptberuflich als Designer arbeitet. Das Open-Air, das betonen die Veranstalter in dem Gespräch mehrfach, ist eine Herzensangelegenheit. „Der Ansatz für das Open-Air ist schon sehr idealistisch“, sagt auch Stephan Pietack, der ebenfalls zu den Organisatoren zählt. „Es geht uns nicht um den Profit.“ Tatsächlich trägt das Kollektiv die Kosten für die Party zunächst selbst. Ein Teil des Geldes soll über den Getränkeverkauf refinanziert werden, ein anderer durch eine Spendenkampagne auf der Website gofundme.com. Eintritt verlangen die Berliner nicht, auch das gehört zum Konzept.

Allerdings: Eine gute Idee ist nur ein Anfang. Entscheidend ist die Umsetzung. Und die, das musste das Kollektiv feststellen, ist nicht ganz leicht. „Wir haben gefühlt das ganze Jahr 2017 mit Telefonieren verbracht“, berichtet Birkenhagen. Immer wieder habe er mit Ämtern gesprochen, immer wieder gab es Absagen. Es folgte die Erkenntnis: In der Innenstadt einen Ort für ein kleines, noch unbekanntes Open-Air zu finden, das ist kaum möglich. So führte der Weg nach Spandau. „Die Spandauer Wirtschaftsförderung hat uns die Fläche hier angeboten“, sagt Max Birkenhagen. Bereits im Jahr 2016 hatten sie bei einem kleineren „Wasteless Open-Air“ zusammengearbeitet. Die Fläche, auf der das Event diesmal geplant ist, hat die Berliner sofort überzeugt. Es ist ein ungewöhnlicher Ort: eine kleine Grünanlage inmitten eines Gewerbeparks. Er erscheint passend für ein besonderes Open-Air.

Das würden die fünf Berliner gerne fest etablieren. Läuft es am Sonnabend gut, könnte es bereits im September eine Wiederholung geben.

Mehr zum Thema:

Gerhard Kämpfe ist Berlins Festivalmacher

Das müssen Sie zum Pearl Jam Konzert in Berlin wissen