Berliner Regierungschef sieht Transitzentren "sehr kritisch"

Berlins Regierungschef und SPD-Vorsitzender Michael Müller sieht die Einrichtung von Transitzentren als Kompromiss im Unions-Asylstreit kritisch. Man müsse hinterfragen, wie lange die Menschen in den Transitzentren festgehalten würden und mit welchem Ziel, sagte Müller am Dienstag im Roten Rathaus. Er finde es richtig, dass es sich die SPD mit der Diskussion nicht leicht mache.

Zudem lösen Transitzentren seiner Meinung nach viele Probleme nicht, die es grundsätzlich im Umgang mit Asylbewerbern gebe. Man müsse über Dokumentensicherheit, Passbeschaffung und die Aufnahmebereitschaft der Heimatländer sprechen, sagte Müller. Damit müsse sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schon jetzt auseinandersetzen, um schneller zu klären, wer bleiben könne.

"Um all diese Themen kümmert er sich aber nicht. Sondern es wird ein Popanz aufgebaut mit diesen Transitzentren, als ob die irgendein Problem lösen würden", sagte Müller, der auch dem SPD-Bundesvorstand angehört. "Und das sehe ich tatsächlich sehr kritisch. Und ich hoffe sehr, dass das auf der Bundesebene hinterfragt wird."

Laut einem Kompromiss von CDU und CSU sollen Asylbewerber, für deren Asylverfahren andere EU-Länder zuständig sind, an der deutsch-österreichischen Grenze an der Einreise gehindert werden. Sie sollen in Transitzentren kommen, aus denen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden. Die SPD kündigte als Koalitionspartner im Bund eine gründliche Prüfung des Vorhabens an.

( dpa )