Rechnungsempfänger für Greenpeace-Aktion noch unbekannt

Greenpeace-Aktivisten tragen rund um den Großen Stern an der Siegessäule ökologisch abbaubare Farbe auf.

Berlin. Für die etwa 15 000 Euro teure Straßenreinigung nach der Greenpeace-Protestaktion mit gelber Farbe an der Siegessäule haben die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) noch keine Rechnung verschickt. "Wir warten derzeit auf die Ermittlungsergebnisse der Polizei. Von den Ermittlungsergebnissen zum verantwortlichen Verursacher hängt ab, an wen wir die Rechnung schicken", sagte ein BSR-Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Laut Polizei werde gegen mehrere Personen ermittelt. Es sei aber noch unklar, wer hauptsächlich verantwortlich sei.

Aktivisten der Umweltschutzorganisation hatten am vergangenen Dienstag auf dem mehrspurigen Kreisverkehr mit fünf Ausfahrten 3500 Liter gelbe Farbe verteilt. Aus der Luft sollte so das Bild einer Sonne entstehen - als "strahlendes Symbol für die Energiewende". Anlass der Aktion war das erste Treffen der Kohlekommission der Bundesregierung. Vier Spülwagen und acht Kehrmaschinen waren danach stundenlang im Einsatz, um die Straße wieder zu reinigen.

Greenpeace bezeichnete die nach eigenen Angaben selbst angerührte Farbe als ökologisch unbedenklich. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben noch, ob die Farbe schädliche Auswirkungen auf Umwelt hat.

( dpa )