Berlin von oben: Ansichten einer Stadt im Wandel

Isabell Jürgens

Aus der Vogelperspektive offenbaren sich beeindruckende Blicke auf die deutsche Hauptstadt.

Seit dem Fall der Mauer dokumentiert der Berliner Luftbildfotograf Robert Grahn die Entwicklung der Stadt – aus der Vogelperspektive. In der vergangenen Woche war es wieder so weit: Der Himmel wolkenlos und die notwendigen Genehmigungen zum Überflug über das Innenstadtsperrgebiet in der Tasche, konnte Grahn, Jahrgang 1964, das tun, was er am liebsten tut: Die baulichen Veränderungen in der Stadt aus der Luft dokumentieren.

Auf dem Areal des früheren Kunsthauses Tacheles an der Oranienburger Straße laufen die Bauvorbereitungen für ein neues Stadtquartier

Foto: euroluftbild.de/Robert Grahn

Auch in Friedrichshain wird gebaut. Das denkmalgeschützte Büro- und Geschäftsgebäude-Ensemble auf dem ehemaligen Narva-Betriebsgelände wird ergänzt

Foto: euroluftbild.de/Robert Grahn

Der Glockenturm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz ist eingerüstet und wirbt für die Leichtathletik-EM in Berlin

Foto: Euroluftbild Grahn

Im Vordergrund ist die Baustelle des Humboldt Forums in Gestalt des Berliner Schlosses zu sehen. Im Hintergrund drehen sich die roten Baukräne für die Sanierung des Pergamonmuseums auf der Museumsinsel

Foto: Euroluftbild Grahn

Beeindruckend ist der Baufortschritt des Humboldt Forums in Gestalt des Berliner Schlosses am Schlossplatz in Mitte. Die Baugerüste stehen zwar noch, aber die historische Sandsteinfassade ist weitgehend fertiggestellt, die Dächer und die Schlosskuppel sind gedeckt. Im Hintergrund ist eine weitere Megabaustelle zu sehen: Die Sanierung des Pergamonmuseums auf der Museumsinsel unter weißem Schutzdach. Unübersehbar auch der Baufortschritt für das „Cube Berlin“ genannte Bürogebäude südlich des Berliner Hauptbahnhofs. Mitte 2019 soll der kristallene Kubus fertig sein – 42 Meter hoch, breit und lang.

Auch an altbekannten Wahrzeichen wird gewerkelt: Das Baugerüst am 50 Meter hohen Glockenturm der Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz wirbt für die Leichtathletik-EM, die vom 7. bis 12. August im Olympiastadion stattfindet.