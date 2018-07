Berlin. In Berlin-Niederschönhausen ist ein Einfamilienhaus in Brand geraten. 40 Feuerwehrleute leiteten die Bekämpfung des Feuers am Dienstagvormittag ein, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Das Haus im Mittelsteg brenne in ganzer Ausdehnung, hieß es. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )