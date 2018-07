Jugendliche werden von Unbekanntem verfolgt und geschlagen

Berlin. Ein Betrunkener hat zwei Jugendliche in Berlin-Lichtenberg angegriffen. Die 14 und 15 Jahre alten Jungen waren auf der Lichtenberger Brücke unterwegs, als sich der ihnen unbekannte Mann näherte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach Angaben der Jungen starrte der 20-Jährige sie am Montagabend bedrohlich an, woraufhin beide wegliefen. Der Mann nahm die Verfolgung auf, holte die Jugendlichen aus Syrien ein und soll dem 14-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Die Teenager versuchten erneut vor dem Unbekannten zu flüchten - ohne Erfolg. Später ergriff dieser selbst die Flucht.

Alarmierte Polizisten nahmen den Angreifer fest. Bei ihm wurde ein Promillewert von 1,2 festgestellt. Die Körperverletzung stritt er ab, äußerte sich jedoch gegenüber den Polizisten fremdenfeindlich über Flüchtlinge. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

( dpa )