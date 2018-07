Drei Schädlinge attackieren Brandenburger Kiefern

Raupen des Forstschädlings Kiefernspinner sitzen an der kahlen Krone einer Kiefer.

Nuthe-Urstromtal. Nonne, Forleule und Kiefernspinner: Brandenburger Kiefern müssen sich in diesem Sommer gleich drei verschiedener Schädlinge erwehren. Die Raupen fressen vor allem die jungen Nadeln in den Baumkronen. "Wir sind von dem Befall überrascht worden. Beim regelmäßigen Monitoring und der Kontrolle des Waldbodens im Winter hatte es keine Hinweise auf die drohende Gefahr gegeben", sagte Michael Kopka, zuständig für Waldschutz im Landesbetrieb Forst, am Montag.

Bekämpfungsmittel seien deshalb nicht versprüht worden. Landesforstminister Jörg Vogelsänger (SPD) informierte sich in einem Waldstück im Landkreis Teltow-Fläming über den Befall. 1600 Hektar Kiefernwald sind nach den Angaben bereits landesweit geschädigt.

( dpa )