Das Gebäude des Staatstheaters in Cottbus.

Kultur Kündigungsstreit am Theater: Keine Einigung beim Gütetermin

Cottbus. Im Zivilstreit zwischen dem Staatstheater Cottbus und dem gekündigten Generalmusikdirektor Evan Alexis Christ ist in der Güteverhandlung keine Einigung erzielt worden. Die Parteien kündigten am Montag vor dem Arbeitsgericht Cottbus aber an, über einen möglichen Vergleich im Gespräch zu bleiben.

Christ hatte die Kündigungsschutzklage gegen seinen Arbeitgeber, die Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder), eingereicht. Er wehrt sich dagegen, dass er nach Kritik aus dem Ensemble an seinem Führungsstil gehen soll. Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis zum Jahr 2024.

