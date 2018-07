Brandanschlag auf Flüchtlingsheim: Urteil verschoben

Neuruppin. Im Prozess um den Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Kremmen (Oberhavel) ist das Gericht überraschend erneut in die Beweisaufnahme eingetreten. "Das Gericht ist noch zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen", sagte Richter Udo Lechtermann. Eigentlich sollte am Montag im Neuruppiner Landgericht das Urteil gegen die beiden Angeklagten ergehen. Dieses ist nun für Donnerstag angekündigt.

Zum Prozessauftakt Ende März hatte der 29-jährige Angeklagte gestanden, in der Nacht zu Ostersamstag 2017 zwei Brandsätze auf ein Haus der umzäunten Flüchtlingsunterkunft in Kremmen geschleudert zu haben. Verletzt wurde bei dem Angriff niemand.

( dpa )