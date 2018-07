Berliner Unternehmen der Altenpflege schlagen Alarm

Eine Mitarbeiterin stützt einen Senior in einem Aufenthaltsraum. Es fehlt an Pflegekräften in Deutschland (Archivbild)

Berlin. 156 Tage benötigen Pflegeeinrichtungen in Berlin im Durchschnitt, um eine offene Stelle mit einer ausgebildeten Pflegekraft neu zu besetzen. Fünf Jahr zuvor lag die sogenannte Vakanzzeit bei 115 Tagen. Altenpflege-Firmen fanden 2013 also gut einen Monat schneller neue Mitarbeiter als heute. „Die Situation hat sich in den vergangenen Jahren verschärft“, sagt Katrin Eschenweck. Die 37-jährige Assistentin der Geschäftsführung ist bei dem Pflegeheimbetrieb Pro Seniore in Berlin für das Personalmanagement verantwortlich. 800 Mitarbeiter versorgen in den zehn Häusern der Einrichtung rund 1500 Pflegebedürftige. Derzeit habe das Unternehmen rund 40 offene Stellen. Bewerbungen trudeln allerdings nur noch sporadisch ein. Die Suche nach Fachkräften verlangt auch von Katrin Eschenweck einen langen Atem.

Die Lage in der Pflegebranche steht beispielhaft für den schärferen Wettbewerb um Personal in Berlin. Durchschnittlich ist eine Stelle in der deutschen Hauptstadt 91 Tage unbesetzt. 2013 lag die Vakanzzeit noch bei 65 Tagen, ergab eine Analyse der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit. Der Fachkräftebedarf der Unternehmen sei immens hoch, sagt Marion Haß, Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin für Wirtschaft und Politik. „Obwohl auch viele Menschen wegen der Arbeitsplätze nach Berlin gezogen sind, besteht weiterhin eine große Nachfrage nach der Ressource Mitarbeiter“, erklärt Haß.

Die Suche nach Fachkräften dürfte vielen Berliner Firmen in der Zukunft noch mehr Geduld abverlangen. In der Pflegebranche etwa wird nach Angaben von Experten der Personalbedarf weiter steigen. Laut neuen Prognosen wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Berlin von 112.500 im Jahr 2013 auf rund 170.000 im Jahr 2030 anwachsen. „Das ist ein Zuwachs von einem Drittel von Menschen, die Betreuung und Pflege benötigen. Entsprechend steigt der prognostizierte Fachkräftebedarf um fast 50 Prozent in den nächsten 15 Jahren“, sagt der Vizepräsident des Arbeitgeberverband Pflege (AGVP), Friedhelm Fiedler.

Kräfte aus Indien und Vietnam angeworben

Angesichts des wachsenden Fachkräftebedarfs blicken viele Unternehmen ins Ausland. Pro Seniore etwa rekrutiert seit Jahren verstärkt in Indien und Vietnam. „Wir haben mit den Menschen aus diesen Ländern bislang gute Erfahrungen gemacht“, sagt Katrin Eschenweck. Seit April habe die Einrichtung 90 Mitarbeiter eingestellt, darunter auch zwölf ausländische Fachkräfte. Pro Seniore hat das Werben um ausländisches Personal längst professionalisiert. In Vietnam etwa kooperiert das Unternehmen mit Pflege-Schulen. In Deutschland werden die ausgebildeten Krankenpfleger dann auf den Einsatz in den Einrichtungen vorbereitet.

Dass Deutschland noch immer kein modernes Einwanderungsgesetz hat, das die Zuwanderung ausländischer Pflegekräfte aus der Europäischen Union und aus Drittstaaten erleichtert, sei aber ein Hindernis, sagte Vize-Verbandspräsident Fiedler.

