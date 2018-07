Saisoneröffnung: Union Berlin spielt im Test gegen Jena 1:1

Berlin. Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin ist zur Saisoneröffnung gegen den Drittligisten FC Carl Zeiss Jena in einem Testspiel nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen. Manfred Starke brachte die Gäste in einer mittelmäßigen Partie in Führung (16.). Der Österreicher Philipp Hosiner glich kurze Zeit später zum 1:1 aus (18./Foulelfmeter). Den Berlinern war vor 11 085 Zuschauern in der Alten Försterei anzumerken, dass sie erst vor kurzem in die Vorbereitung eingestiegen sind. Der neue Trainer Urs Fischer setzte alle sechs Neuzugänge ein.

Die Partie fand in Erinnerung an das FDGB-Pokalfinale vor 50 Jahren statt. Damals besiegten die "Eisernen" in Halle/Saale den DDR-Meister aus Thüringen mit 2:1 und feierten den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Vor der Partie präsentierte sich die Mannschaft für die kommenden Saison den Fans. Mit dabei waren die neuen Spieler Rafal Gikiewicz (SC Freiburg), Ken Reichel (Eintracht Braunschweig), Florian Hübner, Manuel Schmiedebach (beide Hannover 96), Joshua Mees (Jahn Regensburg) und Sebastian Andersson (1. FC Kaiserslautern).

Zur Ehrung der Pokalhelden hatten Union-Präsident Dirk Zingler und Fan-Vertreter der Szene Köpenick um 1200 Uhr mittags auf dem Platz vor der Haupttribüne ein gusseisernes Denkmal eingeweiht.

( dpa )