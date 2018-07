Streit mit Freundin eskaliert: 27-Jähriger in Lebensgefahr

Berlin. In Berlin-Adlershof ist ein 27-Jähriger beim Streit mit seiner Freundin lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, besteht der Verdacht, dass die 21-Jährige ihm in einer Wohnung in der Radickestraße am Samstagmorgen mit dem Messer in den Oberkörper gestochen hat. Der 27-Jährige musste im Krankenhaus operiert werden und schwebte auch am Sonntag in Lebensgefahr. Zu den Hintergründen des Streits zwischen dem Paar konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die 21-Jährige die Feuerwehr verständigt, weil ihr Partner wegen der Stichverletzungen stark blutete. Sie wurde festgenommen.

( dpa )