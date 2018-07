Zahnärzte werben um Nachwuchs für Praxen in Brandenburg

Berlin. Nachwuchs für Arztpraxen auf dem Lande gesucht: Die Zahnärztekammer Brandenburg will am Montag in Berlin-Wilmersdorf angehende Zahnmediziner für das Arbeiten auf dem Lande begeistern. Vor dem Institut für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Charité starten sie ihre Kampagne, die den Titel "LandZahnArzt oder Stadtaffe?" trägt.

Die Organisatoren wiesen darauf hin, dass Zahnärzte in Brandenburg durchschnittlich 57 Jahre alt sind. Spätestens in acht bis elf Jahren stehe die Übergabe der Praxen an. Da es in dem Bundesland keine universitäre Ausbildung von Zahnmedizinern gebe, sei die Suche woanders nötig. Als Argumente für die Arbeit auf dem Land werden in der Kampagne attraktivere Arbeits- und Lebensbedingungen genannt, wie kurze Arbeitswege, Kita-Plätze und günstige Grundstückspreise.

Von Nachwuchsproblemen sind nicht nur die Zahnärzte betroffen. Auch Mediziner anderer Fachrichtungen sehen sich laut Ärztekammer einer Überalterung gegenüber.

( dpa )