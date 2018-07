Kfz-Zulassungsstellen sollen bis 2019 digitalisiert sein

Es war das einzig Konkrete, das Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Sonnabend am Rande der Klausur des rot-rot-grünen Berliner Senats vor Journalisten mitgeteilt hat: Die Berliner Zulassungsstellen sollen bis Mitte 2019 digitalisiert sein. Dabei handelt es sich nicht einmal allein um ein ehrgeiziges Vorhaben in der Hauptstadt, sondern um ein bundesweites Projekt. Doch auch das muss Berlin erst einmal hinkriegen.

Die Wartezeiten bei den Kfz-Zulassungsstellen hatten sich vorübergehend verkürzt, inzwischen bekommen Berliner, die ihr Fahrzeug anmelden möchten, zeitnah erneut kaum Termine. Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll in den Zulassungsstellen derzeit nur etwa die Hälfte des Personals im Einsatz sein – wegen des hohen Krankenstandes und weil sich viele Mitarbeiter wegen der Arbeitsbelastung dort wegbewerben.

Im Wissenschaftskolleg, einer vornehmen Villa in Grunewald, haben die Koalitionäre zusammen mit den Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien bis weit in den Abend hinein erste Konsequenzen aus den jüngsten Empfehlungen einer Expertengruppe zur Verwaltungsmodernisierung beraten. Konkrete Beschlüsse sollen aber erst am kommenden Dienstag gefasst werden, wie der Regierende Bürgermeister in Aussicht stellte. Fest steht: Das gesamtstädtische Management soll verbessert werden – etwa, indem mit den Bezirken Zielvereinbarungen abgeschlossen werden.

Zwischen Senat und Bezirken soll es einen Zukunftspakt geben. Hauptaufgabe wird sein, neues Personal zu gewinnen und die Einstellungsverfahren zu verkürzen. Damit Berlin als Arbeitgeber attraktiv ist, soll der mittlere Verwaltungsdienst aufgewertet werden, wie Müller andeutete. „Wir haben aus dem Bericht der Steuerungsgruppe eine Tabelle mit 100 Maßnahmen gezogen, die wir diskutieren“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne).

Ernüchterung bei Landes- und Bezirkspolitikern

Bereits vor einem Jahr hatte der Senat – ebenfalls bei einer Klausur – einen personalpolitischen Aktionsplan beschlossen. Inzwischen hat sich aber selbst bei den verantwortlichen Landes- und Bezirkspolitikern Ernüchterung breit gemacht. Tausende Mitarbeiter in der Verwaltung werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, dabei ist in der wachsenden Stadt immer mehr zu tun. Derzeit sind fast 5000 Stellen bei den Landes- und Bezirksbehörden unbesetzt. Es fehlen vor allem Ärzte, Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter und IT-Experten.

Nicht geschafft wurde bislang das Ziel, die personellen Engpässe in den Bürger- und vor allem in den Standesämtern zügig zu beheben. Die langen Einstellungszeiten haben sich zwar leicht verkürzt, ziehen sich aber immer noch über Monate. Viele Bewerber springen in letzter Minute ab, weil sie beim Bund oder in der Wirtschaft besser verdienen, heißt es. Heiratswillige Berliner müssen derzeit durchschnittlich neun Wochen warten, ehe sie einen Termin bekommen, im Standesamt Pankow sind es weiterhin sogar drei bis vier Monate.

Streit zwischen den Koalitionären

Die Stimmung bei der Klausur war nach Informationen der Berliner Morgenpost gereizt: Offenbar konnten sich die Koalitionäre in vielen Punkten nicht einigen. So stellt sich vor allem die Linke nach Informationen dieser Zeitung gegen einige Vorschläge der Kommission unter dem ehemaligen Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Heinrich Alt. Das Beratungsgremium spricht sich dafür aus, den Bürgermeistern der zwölf Bezirke größere Entscheidungsbefugnisse zu geben. Bisher sind sie gegenüber den Stadträten nicht weisungsbefugt.

An die Stadträte hingegen sollen höhere Anforderungen gestellt und ihre Abwahl soll erleichtert werden. Außerdem rät die Kommission, der Senat solle wieder die Fachaufsicht über die Bezirke einführen. Vorschläge, die der Regierende Bürgermeister begrüßt hatte. Seine Stellvertreter, Wirtschaftssenatorin Pop und Kultursenator Klaus Lederer (Linke), machten jetzt aber klar, dass sie in diesen Punkten noch viel Klärungsbedarf mit den Bezirken sehen.

Am Dienstag schon herrschte schlechte Stimmung in der Senatssitzung. Müller hatte sich darüber aufgeregt, dass zur Vorbereitung kaum Informationen aus den Verwaltungen geliefert worden waren – er soll sogar gedroht haben, die Klausur abzusagen. Auch Linke und Grüne kritisieren die schlechte Vorbereitung unter Müllers neuem Mann für die Verwaltungsmodernisierung, Staatssekretär Frank Nägele.

Verwaltung will sich für Quereinsteiger öffnen

Kultursenator Lederer kündigte an, die Koalition wolle auch viel zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf umsetzen. Außerdem solle der Quereinstieg in die Verwaltung vereinfacht werden. Müller und seine Stellvertreter Pop und Lederer waren zwar am frühen Abend zusammen aus dem Konferenzraum vor die Presse getreten, so richtig zu sagen hatten sie aber nichts.