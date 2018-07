Die besten Ferientipps für Kinder und Jugendliche in Berlin

Endlich Sommerferien. Das sind sechs Wochen Zeit für alles, was Spaß macht. Die Auswahl in Berlin ist groß. Man kann baden gehen, klettern, spielen, Interessantes in Museen entdecken oder in Workshops kreativ sein. Mit dem Super-Ferienpass hat man verbilligten Eintritt in vielen Einrichtungen. Die Berliner Morgenpost präsentiert eine Auswahl an möglichen Aktivitäten.

Reinickendorf

Ab sechs Jahre: Mehr als 100 Trampoline stehen bereit. Im Jump House ist reichlich Gelegenheit zum Springen, Hüpfen und Austoben.

In den Sommerferien Di-Fr., 10-21 Uhr, Sbd. 9.30-22 Uhr, So. 9.30-20 Uhr, Mo. 13-21 Uhr, 60 Minuten kosten 13 Euro. Miraustraße 38, www.jumphouse.de, Tel. 030 40903616

Wie wär’s mit einem Tag in der Alten Fasanerie Lübars? Man kann picknicken, etwas über Kräuter lernen, auf dem Spielplatz toben und Bekannschaft mit den Tieren machen. Wollschweine, Fasan, Ziegen und Ponys leben dort.

Täglich 10-17 Uhr, Fasanerie 10, www.alte-fasanerie-luebars.de, Tel. 030 81729150

Ab acht Jahre: Wie fühlt es sich an, auf dem Pferderücken zu sitzen? Wie wird ein Pferd gestriegelt und gesattelt? In einer Schnupperwoche kann man erste Reit-Erfahrungen beim Ländlichen Reiterverein machen.

16. bis 20. Juli, jeweils 9.30-16 Uhr, Preis pro Woche: 280 Euro. Waidmannsluster Damm 10, 13507 Berlin Reinickendorf , www.lrvtegel.de, Tel. 030 433 60 31.

Ab 13 Jahre: Basketball oder Klavier spielen, kochen oder tanzen – im CVJM Jugendhaus Baracke bestimmen die Jugendlichen ihr eigenes Programm.

12. Juli bis 16. August (außer 7. 8. und 9. 8.), dienstags und donnerstags, 18-20 Uhr, Eintritt frei. Tiefenseer Straße 13a, www.cvjm-berlin.de, Tel. 030 41 53 04 4

Spandau

Ab sechs Jahre: Planschen, Baden, Ball spielen oder faul auf der Wiese liegen – im Sommerbad Staaken-West lässt sich ein schöner Ferientag verbringen.

5. Juli-19. August, Mo.-So., jeweils 10-20 Uhr, Eintritt 5,50 Euro, Brunsbüttler Damm 443, www.berlinerbaeder.de, Tel. 030 22 19 00 11

Auf dem Vierfelderhof leben Angus-Rinder, Gänse, Enten, Schafe und Hühner. Man kann ihnen hofeigenes Futter reichen und in der Museumsscheune alte Landmaschinen bestaunen.

Mi.-So., 12-18 Uhr, Eintritt frei. Groß-Glienicker Weg 30, www.vierfelderhof.de, Tel. 030 369 96 90

Ab acht Jahre: Kettcar und Rad fahren und dabei Verkehrsregeln lernen – das ist auch in den Sommerferien in der Jugendverkehrsschule möglich. Es empfiehlt sich, vor dem Besuch telefonisch zu erfragen, wie groß aktuell der Andrang ist.

Mo.-Fr., 9-17.45 Uhr, Eintritt frei, Hakenfelder Str. 9C, Tel. 030 336 27 70

Ab 13 Jahre: In der Jugendtheaterwerkstatt Spandau ist Gelegenheit, zu tanzen, Musik zu machen, Filme zu drehen, Theater zu spielen, zu kochen und zu bauen. Zehn Kurse finden statt.

9.-13. Juli, jeweils 12-16 Uhr, Eintritt frei, Gelsenkircher Straße 20, www.jwt-spandau.de, Tel. 030 37 58 76 23.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Ab sechs Jahre: Welche Essgewohnheiten haben Schimpansen, Elefanten oder Seehunde? Bei der Fütterung im Zoologischen Garten kann man zugucken. Die Zeiten stehen auf der Homepage des Zoos.

Täglich 9-18.30 Uhr, Eintritt: 15,50 Euro, für Kinder von 4 bis 15 Jahren 8 Euro, Hardenbergplatz 8, www.zoo-berlin.de, Tel. 030 254 0 10

Fünf bis 13 Jahre: Nachwuchstalente im Fußball sind gefragt. Beim Feriencamp im Stadion Wilmersdorf kann man Tricks mit dem Ball und erfolgreiche Torschüsse lernen. Zum Abschluss gibt es eine Urkunde und einen Erinnerungspokal.

23.-27. Juli, 30.Juli-3.August, 6.-10. August, 13.-17. August, 170 Euro pro Woche, Fritz-Wildung-Straße 9, Anmeldung unter www.fußballschule.berlin, Tel. 01522-2593875

Neun bis 15 Jahre: Im Ferienworkshop der Jugendkunstschule bauen die Teilnehmer Skulpturen auf dem Insel-Rundweg am Charlottenburger Schifffahrtskanal. Zunächst werden Skizzen gemacht, dann Collagen und kleine Modelle. Am letzten Tag des Workshops wird das Kunstwerk enthüllt. Anmeldung erforderlich.

13.-18. August, 9-15 Uhr, Teilnahme kostenlos, Nordhauser Straße 22, www.jkscw.de, Tel. 030 902 92 76 60

Steglitz-Zehlendorf

Ab sechs Jahre: Eine Zeitreise ins Mittelalter kann man im Museumsdorf Düppel unternehmen. Blockhäuser und alte Speicher sind zu sehen. Gemüse, Küchen- und Heilkräuter wachsen im Museumsgarten.

5. Juli-17. August, Mo.-Fr. 10-18 Uhr (am 16. Juli geschlossen), Eintritt 2 Euro, bis 18 Jahre frei, Clauertstraße 11, www.dueppel.de, Tel. 030 802 66 71

Es gibt nur wenig Schöneres, als einen warmen Sommertag im Strandbad Wannsee zu verbringen – am einen Kilometer langen Strand Burgen bauen, Beachvolleyball spielen und Entspannen.

Täglich 9-20 Uhr, Eintritt: 5,50 Euro, Wannseebadweg 25, www.berlinerbaeder.de, Tel. 030 22 19 00 11

Acht bis elf Jahre: Durch den Düppeler Forst pirschen, schnitzen, toben und Hütten bauen: Dazu lädt die Waldschule Zehlendorf ein. Anmeldung erforderlich.

Stahnsdorfer Damm 3, 23.-27.Jui, 9.30-15 Uhr, Kosten: 100 Euro pro Kind, www.jibw.de, Tel. 030 80 49 51 80

Ab zwölf Jahre: Stehpaddeln ist ein angesagter Sport. Am Schlachtensee kann man sich ein Board ausleihen und auf dem Wasser das Gleichgewicht üben. Kinder unter zwölf Jahre dürfen nur in Gegenwart der Eltern oder mit ihrer schriftlichen Erlaubnis auf das Board.

Mo.-So., 10-20 Uhr, eine Stunde Verleih: 15 Euro, Privatstrand der Fischerhütte am Schlachtensee, Fischerhüttenstraße 136, www.steh-paddler.com, Tel. 030 263 277 30

Tempelhof-Schöneberg

Ab sechs Jahre: Das Tempelhofer Feld hat viel Weite zu bieten. Man kann skaten, Federball und Fußball spielen, einen Drachen steigen lassen oder faul herumliegen.

Im Juli geöffnet 6-22.30 Uhr, im August 6-21.30 Uhr, Eintritt frei, Eingang Tempelhofer Damm nahe U-Bahnhof Tempelhof

Ab acht Jahre: Grillen, Chillen und Trampolin springen ist im Kinder- und Jugendzentrum VD 13 angesagt.

9.-13. Juli, 16.-20. Juli, 10-16 Uhr, Unkostenbeiträge bei einigen Aktivitäten, Vorarlberger Damm 13, vd13.nbhs.de, Tel. 030 85 60 49 52

Zehn bis 14 Jahre: Kostüme für „Wilde Kerle“ werden in der Jugendkunstschule aus Pappmaché, Stoff, Fäden und Fundstücken gebastelt. Am letzten Tag des Workshops geben die Wilden Kerle eine kurze Performance.

16.-19. Juli, 10-13 Uhr, Kosten: 15 Euro, Martin-Luther-Straße 46, www.juks-ts.de, Tel. 030 902 77 63 24

Treptow-Köpenick

Ab sechs Jahre: Jonglieren, auf dem Seil balancieren oder auf einem Rollbrett das Gleichgewicht halten – all das lernt man bei Artisten in den Zirkus-Workshops im FEZ Wuhlheide. Auch Eltern können mitmachen.

7. Juli-19. August, immer Sbd, So., 12-18 Uhr, Straße zum FEZ 2, Tagesticket: 4 Euro pro Person, www.fez-berlin.de, Tel. 030-53 07 10

Ab sieben Jahre: Die Surf- und Segelschule Müggelsee bietet Windsurfkurse an, in denen man Anfahren, Steuern und Kreuzen gegen den Wind lernt. Voraussetzung: Schwimmen können und mindestens 30 Kilogramm Körpergewicht.

Täglich 10-20 Uhr, Schnupperkurs drei Stunden für 50 Euro, Juniorkursus (bis 13 Jahre) über vier mal drei Stunden 175 Euro, Fürstenwalder Damm 838, www.surf-und-segelschule-mueggelsee.de, Tel. 030 648 15 80

Sieben bis zwölf Jahre: Die Archenhold-Sternwarte lädt junge Forscher zu Workshops ein, in denen sie Wasserraketen oder eine Sonnenuhr bauen, ein Fernrohr konstruieren und lernen, wie ein Roboter funktioniert. Anmeldung unter weltallforscherferien@planetarium.berlin.

16.-20. Juli, 23.-27. Juli, 9-16 Uhr, Kosten: 25 Euro pro Tag und Person, Alt-Treptow 1, www.planetarium.berlin, Tel. 030 5360637-19

Friedrichshain-Kreuzberg

Zwölf bis 16 Jahre: Auf der Bühne stehen und in eine spannende Rolle schlüpfen – das ist beim Workshop Schauspiel in der „Gelben Villa“, dem Kreativ- und Bildungszentrum für Kinder und Jugendliche, möglich. Um Beats, Rhythmen und Performance geht es im Rap-Workshop.

15.-20 Juli, jeweils 10-16 Uhr, Anmeldung: www.die-gelbe-villa.de, Teilnahme kostenlos, Spenden erbeten, Wilhelmshöhe 10, Tel. 030 76 76 50 20

Lichtenberg

Ab 6 Jahre: Die vier Bibliotheken des Bezirks machen während der Sommerferien besondere Angebote für Kinder. Es gibt Geschichten, Spiele und Rätsel. Wimmelbilder werden erkundet. Der Sommerleseclub hält Krimis, Fußball-Bücher und Gruselgeschichten bereit. Für die Veran-staltungen sollte man sich anmelden.

5. Juli-17. August, Mo.-Fr. ab 9 Uhr, Informationen im Internet unter

www.berlin.de/ba-lichtenberg

Marzahn-Hellersdorf

Zwölf bis 18 Jahre: Rollen auf dem Skateboard, Sprünge und Tricks kann man beim Workshop in der Jugendfreizeiteinrichtung Die Nische lernen.

10.-21. Juli, Di.-Sbd., 12-20 Uhr, Eintritt frei, Louis-Lewin-Straße 40c, dienische.de, Tel. 030 998 59 91

Mitte

Ab 13 Jahre: Eine Kletterpartie im Park Mount Mitte lohnt sich. Spaß haben, die eigene Kraft und Geschicklichkeit auf unterschiedlichen Höhen testen und den Weitblick genießen. Kinder unter 13 Jahre dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen klettern. Und die Mindestkörpergröße beträgt 130 Zentimeter.

In den Ferien täglich ab 10 Uhr. Letzte Einweisung zwei Stunden vor Sonnenuntergang, Eintritt 21 Euro, für Jugendliche 18 Euro, Caroline-Michaelis-Straße 8,

www.beachberlin.de, Tel. 030 555 77 89 22

Pankow

Sechs bis 16 Jahre: Hütten bauen, Steine bearbeiten, Körbe flechten, mit Lehm hantieren und im Wasser planschen kann man auf dem abenteuerlichen Bauspielplatz Kolle 37 in Prenzlauer Berg. Im Baubereich sind feste Schuhe erforderlich. Sonnabends ist Familientag.

In den Ferien Mo.-Fr. 12-18.30 Uhr, Sbd. 13-18 Uhr (am 2. Juli geschlossen). Eintritt frei, www.kolle37.de, Tel. 030 442 81 22

Ab acht Jahre: Für den Film-Workshop im Machmit!-Kindermuseum gibt es noch freie Plätze. Ein Filmemacher erklärt, was es mit Drehbuch, Schnitt und Kamera auf sich hat. Die Teilnehmer drehen anschließend selbst einen Film zum Thema Wald. Anmeldung unter info@machmitmuseum.de

13.-17. August, 9-16 Uhr, Kosten für fünftägigen Workshop, Mittagessen und freies Spiel: 240 Euro, Senefelderstraße 5, www.machmitmuseum.de, Tel. 030 74778200

Neukölln

Ab sechs Jahre: Ausgiebig Spielen, Toben und Klettern ist im Park am Buschkrug ebenso möglich wie Faulenzen und Ausruhen. Der Europaspielplatz ist etwa acht Hektar groß. Dort stehen ein Wasserspielplatz, Buddelkasten, Rutsche, Schaukel und Wippe zur Verfügung. Im Fitnessparcours des Motorikparks kann man außerdem seine Ausdauer trainieren, Geschicklichkeit und der Gleichgewichtssinn können ebenfalls getestet werden.

Buschkrugallee Ecke Blaschkoallee, nahe U-Bahnhof Blaschkoallee, www.park-am-buschkrug.de