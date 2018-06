Touristen und Berliner auf WM-Fanmeile erwartet

Die Berliner Fanmeile öffnet trotz WM-Ausscheidens von Samstag an zu den Achtelfinalspielen. Erwartet werden viele Fußballfans.

Berlin. Trotz des Ausscheidens der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft öffnet die Berliner Fanmeile von Samstag an zu den Achtelfinalspielen. Am Samstagnachmittag um 16.00 Uhr wird am Brandenburger Tor das Spiel Frankreich - Argentinien übertragen. Abends um 20.00 Uhr läuft dann Uruguay - Portugal.

Schon bei früheren Weltmeisterschaften wurden ab dem Achtelfinale alle Spiele übertragen, auch wenn Deutschland an einem Spieltag gar nicht dran war. An den Tagen ohne deutsche Beteiligung kamen aber nicht so viele Besucher wie zu den Deutschland-Spielen.

Erwartet werden an den noch anstehenden zehn Spieltagen auf der Fanmeile aber trotzdem Touristen und Berliner, die aus den Ländern stammen, deren Mannschaften noch im Wettbewerb vertreten sind.

( BM )