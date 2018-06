Berlin. Ein 42-jähriger Radfahrer ist in Berlin-Biesdorf von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Freitagmorgen vom Gehweg zwischen zwei geparkten Autos auf die Oberfeldstraße, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er laut Zeugenaussagen nicht auf den Verkehr geachtet. Ein 36 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei der Kollision wurde der Radfahrer schwer am Brustkorb verletzt. Er kam in eine Klinik.

( dpa )