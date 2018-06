Dietl-Witwe schickte Liebesbriefe ihres Mannes zurück

Tamara Dietl sitzt in der Ausstellung "Schwermut und Leichtigkeit - Eine Sonderschau für Helmut Dietl" in Berlin.

Berlin. Tamara Dietl (54) hat nach dem Tod ihres Mannes Helmut Dietl ("Schtonk", "Rossini", "Kir Royal") die Liebesbriefe von "Verflossenen" an die Absenderinnen zurückgeschickt. "Mein Mann war ja vier Mal verheiratet und hatte sieben offizielle Freundinnen, dazu noch die inoffiziellen - da kam schon einiges zusammen", sagte die Journalistin und Autorin am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur bei einer Ausstellungseröffnung in Berlin.

In den Briefen zu lesen, kam der Witwe eigenen Angaben zufolge bei der Ordnung der Nachlasses nicht in den Sinn. "Das wäre mir unangenehm gewesen. Das fand ich zu intim", sagte sie. Ihr Mann, der bayerische Filmregisseur Helmut Dietl, war 2015 mit 70 Jahren an Krebs gestorben.

Tamara Dietl hat der Deutschen Kinemathek in Berlin 250 Umzugskisten mit seinem künstlerischen Nachlass vermacht. Eine Ausstellung in dem Museum am Potsdamer Platz gibt bis Ende September einen Einblick in das Material.

