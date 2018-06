Drohanruf an Berliner Schule eingegangen: Kita geräumt

Berlin. Nach einem Drohanruf ist die Berliner Polizei am Freitagvormittag mit Einsatzkräften zu einer Schule in Wittenau (Bezirk Reinickendorf) ausgerückt. Die Schüler der Schule am Park würden mit einem Bus in ein anderes Gebäude gebracht, teilte die Polizei am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Eine Kita in der Nähe des Schulgebäudes am Eichborndamm sei geräumt worden. Der Drohanruf in der Schule war nach Polizeiangaben um 7.30 Uhr eingegangen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

( dpa )