Nach WM-Pleite: Schwarz-Rot-Gold zum halben Preis

Berlin. Am Tag danach ist die Fanmeile am Brandenburger Tor wie leergefegt. Einige der Imbisse und Verkaufsstände haben noch nicht einmal aufgemacht. Fast scheint es, als hätten ausschließlich Touristen den Weg auf die Straße des 17. Juni gefunden. Nach dem WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fragen sich Fans, Gastronomen und viele Händler: Und nun? Im Gegensatz zu den gescheiterten Spielern bedeutet das Aus der deutschen Elf in der Gruppenphase für sie weit mehr als eine vorzeitige Entlassung in die Sommerferien.

Die Händler und Imbissverkäufer trifft es besonders hart. Zwar beteuert Anja Marx, Sprecherin des Veranstalters der Fanmeile, die Imbissbuden und Stände würden weiterhin Besucher anziehen, doch Betreiber und Händler sehen das anders. „Wir werfen viele Lebensmittel weg, weil die Menschen nichts mehr kaufen wollen“, sagt eine Mitarbeiterin. „Mein Chef macht ein Minusgeschäft und ist sehr verzweifelt. Er hat sehr viel Geld hier reingesteckt.“

Fanartikel in deutschen Farben sind nun auch nicht mehr angesagt. „Touristen kaufen ab und an ein Trikot, aber das war’s“, sagt ein Händler. Eine Entschädigung für Standmieter gibt es nicht. „Wir haben ja auch nicht zur letzten WM, als Deutschland Weltmeister wurde, die Standmiete verdoppelt, nur weil sie es bis ins Finale geschafft haben“, sagt Sprecherin Marx. Wer auf der Fanmeile die Teams, die im Achtelfinale stehen, anfeuern möchte, kann dies aber noch tun: Diese Spiele werden ab Sonnabend gezeigt.

Der Kurfürstendamm sieht am Tag „danach“ aus, als hätte Deutschland nie an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Allenfalls die überdimensionalen Werbeplakate hängen noch, deren Slogans („Creativity is the answer“) wirken nun aber ein bisschen wie Hohn. Die Farben Schwarz-Rot-Gold sind nur an internationalen Fahnen-Girlanden zu sehen. Auf den Tischen der Andenkenläden dominieren wie immer die „I-love-Berlin“-Artikel. Die Artikel zur deutsche Nationalmannschaft gibt’s nur noch hinten. Vieles ist reduziert.

Auch in Supermärkten und Kaufhäusern hat der Ausverkauf begonnen. Im offiziellen Fanshop des DFB sind zwar die Trikots noch nicht reduziert, dafür aber die Schnapsgläser mit Bundesadler-Emblem oder Kaffeetassen mit Deutschland-Herzchen. Andere Händler gehen beim Verramschen der Fan-Artikel weniger zaghaft vor. Die Warenhauskette Kaufhof etwa lockte am Donnerstag unter dem Motto „Schade Deutschland“ mit einem „Trostrabatt“ von 40 Prozent auf die Trikots der deutschen Mannschaft.

Auch die Supermarktkette Rewe, die in den vergangenen Wochen unter dem Motto „Bist du ein Fan, sind wir dein Markt“ massiv um Fußballanhänger geworben hatte, kündigte an, WM-Fan-Artikel würden „nun größtenteils preisreduziert“. Allerdings handele es sich nur noch um geringe Restmengen. Die Verbrauchermarktkette Real überlegt nach Angaben eines Sprechers ebenfalls, „große Teile des WM-Sortiments zu rabattieren“.

„Wir bleiben ja trotzdem noch zwei Wochen Weltmeister“

Ein paar Deutschland-Reminiszenzen gibt es aber doch noch. Am „Alt-Berliner Biersalon“ Ecke Joachimsthaler Straße weht noch eine deutsche Fahne. „Das bleibt auch so“, sagt eine Mitarbeiterin überzeugt, „wir bleiben ja trotzdem noch zwei Wochen Weltmeister“. Am Vortag haben hier mehrere Hundert Fußballfans das Schicksalsspiel verfolgt. „Ab der 80. Minute war es sehr, sehr still.“ Inzwischen wird schon wieder gelacht. Alle weiteren WM-Spiele werden hier wie geplant übertragen. Die Kundschaft, sagen die Bedienungen, sei ohnehin international.

Ähnlich sieht es im Fahnen-Geschäft an der Bülowstraße in Schöneberg aus. Die zehn Meter lange Deutschlandfahne am Baugerüst des Gebäudes ist nur noch halb so lang. Inhaber Cengiz Tatar sagt: „Der Wind hat sie heute morgen abgerissen, aber man kann das auch symbolisch sehen.“ Anstelle der halben Fahne werden hier künftig die Farben der aktuellen Turniergegner wehen. „Wir haben uns schon seit dem Sommermärchen 2006 auf internationale Fan-Artikel spezialisiert.“ Deswegen werde ohnehin jeden Tag umdekoriert, „je nach Anlass“. Bestseller, sagt Tatar, sind Fahnen aus Kroatien und Russland, „bis gestern auch Serbien, aber die sind ja raus. Und Argentinien läuft immer.“

Bei den Berliner Wasserbetrieben zeigt man nach dem schmachvollen Ausscheiden der Profifußballer echten Sportsgeist: Es wird weitergemacht. Genau gesagt: weiter analysiert. Denn die Online-Spezialisten liefern sogenannte Spülanalysen, also eine grafische Darstellung, wie das Wassersystem Berlins während eines Spiels genutzt wurde (www.bwb.de/spuelanalyse). Eine weiße Kurve auf grünem Untergrund zeigt dies etwa für das (End-)Spiel gegen Südkorea: In der Halbzeitpause war der Tagesverbrauch mit 45.000 Kubikmetern pro Stunde am höchsten. In der zweiten Halbzeit, als für das deutsche Team noch Hoffnung bestand, wagte sich dagegen ein Drittel weniger Menschen aufs WC oder an die Spüle.

„Spannende Spiele wird es auch weiterhin geben“, sagt Sprecher Stephan Natz. „Wir veröffentlichen das weiterhin für Spiele, die im TV eine hohe Einschaltquote erwarten lassen. Nur, weil Deutschland aus dem Rennen ist, heißt das nicht, dass die WM uninteressant wird. Außerdem leben in Berlin viele Menschen anderer Nationalitäten, die bei den Spielen ihrer Länder mitfiebern“, so Natz.

Manch anderer verweist auf den Lerneffekt: Im Spiel der Profis vom Mittwoch stecke manche Lehre für seine Spieler, meint André Kluge. Der 48 Jahre alte Trainer bei F.C. Hertha 03 Zehlendorf hat am Wochenende mit den U13-Jungen selbst schmerzlich ein Halbfinalspiel um die Berliner Meisterschaft verloren. „Ich werde sie zum Beispiel fragen, was sie an Stelle des Bundestrainers gemacht hätten – und das werden wir besprechen.“ Er wolle ihnen am Spiel verdeutlichen, dass auch die Profis nur Menschen sind und die Jungen nie die Freude am Spiel aus den Augen verlieren mögen. „Ich will sie lehren, so zu spielen, dass sie selbst sagen können, sie haben auf dem Platz das Beste gegeben, was sie können.“

