Trainingsauftakt bei Hertha: Bier, Musik und drei Neulinge

Berlin. Stimmungsvoller Trainingsauftakt mit Bier, Musik und drei Neulingen: Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat am Donnerstag mit der Vorbereitung auf die am 24. August startende neue Saison begonnen. Rund 500 Zuschauer verfolgten den Trainingsauftakt der Berliner im Amateurstadion am Wurfplatz auf dem Olympiagelände.

"Der Urlaub war perfekt. Aber ich bin ausgehungert nach Fußball, der mir gefehlt hat", sagte ein sichtlich erholter Hertha-Trainer Pal Dardai. "Wir haben viele neue Spieler - das ist eine schöne Aufgabe für das Trainerteam. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns, aber das macht Spaß", erklärte der Ungar, der die Saison mit seinem Team auf dem zehnten Tabellenplatz abgeschlossen hatte.

Mit Ausnahme der beiden ausgeschiedenen WM-Teilnehmer Marvin Plattenhardt und dem Australier Mathew Leckie, die erst in drei Wochen zum Kader hinzustoßen sollen, wurde jeder Spieler einzeln von einem Moderator vorgestellt. Unter den 27 Feldspielern befanden sich auch die drei Neuzugänge Lukas Klünter, Javairo Dilrosun, und Pascal Köpke.

Ebenfalls neu im Aufgebot des Hauptstadt-Clubs sind Maximilian Pronichev aus Herthas U23 und Muhammed Kiprit aus der U19. Dazu werden auch noch die weiteren, eigenen Nachwuchskräfte Niko Zografakis und Florian Krebs erwartet. Beide waren am Donnerstag angeschlagen und konnten nicht mittrainieren.

Der üppige Kader soll laut Dardai nach den ersten drei Wochen der Vorbereitung noch verkleinert bzw. verändert werden. "Die Idealgröße wäre ein Kader von 22 Spielern plus Torhüter", sagte der Trainer.

