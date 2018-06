Frau stirbt nach Verkehrsunfall.

Schenkendöbern. Nachdem eine 75-jährige Beifahrerin bei einem Autounfall in der Gemeinde Schenkendöbern (Spree-Neiße) schwer verletzt worden war, ist sie am Mittwoch gestorben. Am Sonntag war der Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und anschließend im Straßengraben gelandet. Die Frau sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 80 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt, eine weitere Mitfahrerin kam mit dem Schrecken davon.

( dpa )